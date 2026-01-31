美媒：施紀賢訪華小心翼翼　積極重啟英中關係　商務合作主導一切

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）1月31日結束為期4日的訪華行程。有隨行的美媒分析認為，作為8年來首度訪華的英國首相，施紀賢此行「如走鋼線」，既不希望得罪美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），又期望能夠與中國「破冰」，重啟外交關係，並為英國商界拓展商機。



分析指，成功爭取英國公民免簽入境中國，削減威士忌關稅都被視為是較容易獲得的成果。由於在本周宣布的不少協議中，許多只是探討未來合作方案的承諾，因此英國將需要持續推動將這些協議落實到實處。這預示英國對中國的外交轉向將維持一段長時間。



1. 英中關係回暖勢在必行

據美國《政治報》分析，英國如今正無可避免地朝着與中國展開更深入接觸的方向發展，而且這種趨勢難以逆轉。

工黨對華態度的轉變早在其在野時期就已開始，這受到了美國民主黨和澳洲工黨的啟發。施紀賢這次與國家主席習近平的會晤的籌備工作據報歷時一年多。

毫無疑問，中國對這次會晤的聲明，明顯較過往與英國保守黨會面後的通稿來得友善。

2026年1月29日，國家主席習近平（右）與到訪的英國首相施紀賢（Keir Starmer，左）握手，隨後舉行雙邊會晤。（Getty）

事情不會就此結束，因為施紀賢不能讓它就此止步。在本周宣布的10多項協議中，許多只是雙方承諾探索未來合作的可能性，因此英國需要透過持續對話，將這些承諾付諸實踐。外交大臣顧綺慧預計亦將訪問中國。

正如商業貿易大臣靳秉德（Peter Kyle）1月29日在英國大使館舉行的招待會上表示：「這次訪問只是個開始。」

2. 施紀賢訪華成果屬「較易獲得的勝利」

分析認為，作為施紀賢今次訪華行的主要成果，削減威士忌關稅和英國公民免簽入境政策，但就其本身而言，在不涉及國家安全的情況下，屬於最容易實現的成果。

雙方同意探討是否就雙邊服務貿易協定展開談判，該協定將讓律師和會計師更容易在兩國使用其專業資格。作為回報，包括阿斯利康（Astra Zeneca）和章魚能源（Octopus Energy）在內的多家英國公司宣布了在華投資計劃。

2021年5月21日拍攝的插圖中，試管位於阿斯利康（AstraZeneca）標誌前。（Reuters）

一位英國官員表示，許多其他協議只是對話的開始，稱這些協議為「明日協議」。

另一位英國官員指，英國實際上已將經濟領域劃分為三類：與中國合作的「必勝之選」、阻撓中國進入的「必勝之選」，以及介乎於兩者之間的領域。這位官員指：「我們已經非常明確地向中國表明哪些領域可以開放。」這有助於推進英中之間的合作進程。

3. 商務合作主導一切

這次訪問可謂是兩類CEO的較量。創意和藝術界的掌門人為這次訪華行增添了光彩和人文味，但商業投資才是重中之重。

這一點甚至體現在英國航空公司包機的座位安排上：金融服務業的CEO們坐在昂貴的座位上，而創意界別人士則坐在經濟艙。當然，這是因為他們都是自費隨行的。

大家心知肚明。一位來自藝術界的行政總裁坦承，雖然他們的行業也能賺錢，但他們知道自己並非首要考慮。

施紀賢的幕僚們堅稱，他們對29日（周四）與習近平會面，所爭取到的成果非常滿意，並認為這已經達到了他們出發前的預期。

但這也代表，英國民眾和媒體將高度關注此行最終帶來的投資額和經濟效益。

4. 施紀賢訪華行「如履薄冰」

分析指，施紀賢這次訪華之旅，他與他的團隊可謂小心翼翼，對外消息的發布都非常謹慎。

2026年1月31日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，右）與商業及貿易大臣靳秉德（Peter Kyle，左）訪問中國期間在上海外灘散步。（Reuters）

即使是在英中雙邊會談和正式宣布協議的幾個小時內，而細節和程序早已敲定的情況下。隨行記者們事先並未被告知有關關稅削減和免簽入境的消息，

這種謹慎是有充分理由的。施紀賢不僅小心翼翼地避免得罪中國，也不想激怒美國總統特朗普。1月較早時候，加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪問北京後，特朗普曾威脅要對加拿大加徵新的關稅。

報道提到，儘管英國首相府事先向美國通報了這次訪華的目標，施紀賢也在登機前接受采訪時表示，他不會在習近平和特朗普之間「選邊站」，但特朗普總統30日（周五）仍稱英國與中國交往「非常危險」。

此外，還有歐盟的問題。特朗普的挑釁行為持續的時間越長，一些更親歐的盟友就越希望他站在布魯塞爾一邊，而不是站在美國或中國一邊。

一位歐洲外交官抱怨道：「歐洲中部存在一個巨大的盲區。英國曾經是能夠直通特朗普的「耳語者」，但這種優勢現在已經消失了。」

2026年1月30日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）參觀位於上海的豫園。（Reuters）

當施紀賢離開中國時，希望自己能同時與特朗普、習近平和馮德萊恩「耳語」。施紀賢期望透過務實外交，同時與美國、歐洲和中國保持友好，這將會是艱鉅的任務。