施紀賢冀習近平明年訪英　稱中國已解除對6名英國現任議員制裁

英國首相施紀賢（Kier Starmer）1月30在上海接受採訪時表示，在與中國國家主席習近平會談後，中國已解除對6名英國現任議員的制裁，其中包括4名保守黨議員和2名上議院議員。



英國廣播公司（BBC）報道，唐寧街將解除制裁視為此次訪華取得的「顯著勝利」之一。施紀賢認為，這項結果證明他的做法是正確，並表示希望習近平能在英國2027年主辦G20峰會期間訪問英國。

2026年1月30日，英國首相施紀賢（Kier Starmer）在上海舉行的招待會上，向中英兩國商界代表團發表演說。（Reuters）

中國於2021年對保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）、保守黨國會議員加尼（Nusrat Ghani）、英國下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）、保守黨議員奧布萊恩（Neil O'Brien）以及已卸任的保守黨議員勞頓（Tim Loughton）等人實施制裁。

英國上議院議員甘迺迪（Baroness Kennedy）與阿爾頓（Lord Alton）亦遭制裁。他們被禁止入境中國大陸、香港和澳門，在華財產被凍結，中國公民和機構也被禁止與他們進行商業往來。施紀賢在上海接受BBC採訪時表示，針對這些議員的旅行禁令及其他制裁措施「不再適用」。