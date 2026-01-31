特朗普稱英中加強關係「非常危險」　施紀賢：無視中國是魯莽做法

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前表示，英國加強與中方合作的舉措「非常危險」，對此，英國首相施紀賢（Keir Starmer）回應認為，不與中國接觸是魯莽的做法。此外，施紀賢於1月31日（周六）、其訪華行程最後一日，會晤上海市委書記陳吉寧。



路透社報道，特朗普此前被問到，如何看待英國近期與中國開展業務合作時稱，「他們（英國）這樣做非常危險。」

施紀賢在上海接受BBC採訪時表示，「若輕率宣稱我們將忽視（中國），實屬魯莽之舉。」

他還表示「如果英國成為唯一拒絕參與的國家，那將不符合我們的國家利益。」

2026年1月31日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，右）與商業及貿易大臣靳秉德（Peter Kyle，左）訪問中國期間在上海外灘散步。（Reuters）

此外，上海市委書記陳吉寧周六與施紀賢進行會面。陳吉寧說，願同英方一道，落實兩國領導人達成的重要共識，在金融服務、生物醫藥、綠色發展等領域加強優勢互補，在文化、創意、教育等方面深化交流互鑒，密切人文交流和人員往來，為促進中英合作交流作出地方的更大貢獻。

2026年1月31日，上海市委書記陳吉寧會見英國首相施紀賢（Keir Starmer）。（上海發布）

施紀賢表示，希望在加強雙方交流交往中增進了解和互信，圍繞金融、科技、文化、創意及應對氣候變化等深化務實合作，更好造福兩國人民。