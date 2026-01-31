民主剛果東部礦場倒塌　逾200人死亡

路透社1月30日報道，位於剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果）東部North Kivu省、由反政府武裝控制的Rubaya鈳鉭礦區日前發生大規模倒塌礦難，已造成超過200人遇難。



倒塌事故在1月28日起發生，多條礦井在兩天內發生巷道坍塌。路透社引述反政府武裝任命地方首長的發言人指：「200多人死於這場山體滑坡，其中包括礦工、兒童和婦女。一些人獲及時救出，但傷勢嚴重。」他補充道，約有20名傷者正在醫療機構接受治療。

剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果，又稱剛果（金））國旗

發言人表示：「現在正值雨季，地基脆弱，受害者在坑洞作業時突然坍塌。」一名地方首長的顧問說，已確認的死亡人數至少為227人。

鈳鉭鐵礦是提取稀有金屬鉭的主要礦石。鉭因其優異的導電性和耐腐蝕性，廣泛應用於智能手機、電動車、戰機、醫療植入物等高科技領域。據聯合國估算，僅Rubaya一地的產量就佔全球鉭供應總量的15%以上。

2025年3月24日，民主剛果東部Rubaya鎮，工人在Rubaya鈳鉭礦區挖掘。（Reuters）

自2024年4月以來，反政府武裝「3月23日運動」（M23）控制着Rubaya地區重要的鈳鉭礦區。

法媒引述聯合國專家說，M23透過對鈳鉭鐵礦的生產與銷售徵收每公斤7美元的稅金，每月從Rubaya礦區獲得約80萬美元（約600萬港元）的收入。這座礦場靠當地民眾人工挖掘開採，他們每日領取數美元的工資。

本文獲《聯合早報》授權轉載

