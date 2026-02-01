特朗普：印度將採購委內瑞拉石油　歡迎中國加入

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月31日表示，印度將會向委內瑞拉採購石油。



路透社報道，特朗普乘坐空軍一號專機由華盛頓前往佛羅里達州時向傳媒發表講話，稱與印度達成採購委內瑞拉石油的協議，對方不會向伊朗進口石油。

特朗普亦表示，歡迎中國與採購委內瑞拉石油與美國商討協定。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2026年1月11日表示，古巴將再也不會從委內瑞拉獲得石油和資金。（Truth Social@realDonaldTrump）

他同時提到，認為美國可能與古巴談判協議。而他日前曾揚言任何向古巴供應石油的國家將面臨關稅威脅。

特朗普：不希望加拿大遭中國接管

特朗普在訪問期間談及多個話題，包括指伊朗「認真地」與美國對話，期待可以與德黑蘭方面就可接受的事情談判。他又表明假如加拿大與中國達成貿易協議，華府就會採取「非常實質」回應，強調不希望加拿大遭中國接管。

2025年10月7日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）與加拿大總理卡尼（Mark Carney）在白宮橢圓形辦公室舉行會面。（Reuters）

而在格陵蘭問題上，特朗普指已為此事展開談判，認為已基本達成協議。

另外他提名沃什（Kevin Warsh）出任聯儲局主席後，覺得參議院部分民主黨人可能支持提名。特朗普形容沃什是一位「高質素人士」，認為在參議院確認提名時應不會有任何問題，並預計對方上任後可以決定減息。