衛星圖像揭伊朗核設施有新動作 疑回收殘留核材料兼阻外界監察
撰文：韓學敏
出版：更新：
在伊朗國內鎮壓抗議導致局勢緊張之際，商業衛星公司Planet Labs的圖像顯示，伊朗正在去年遭美以空襲的納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Isfahan）兩處核設施受損建築上方搭建屋頂。分析指此舉可能旨在掩蓋回收殘留核材料（如高濃縮鈾）的作業，並阻礙國際社會監察。
華盛頓保衛民主基金會研究員斯特里克（Andrea Stricker）分析，新建屋頂並非重建跡象，而是為了在不被外界察覺的情況下，「評估關鍵資產（如有限的高濃縮鈾庫存）是否在襲擊中倖存」，此舉是為了回收殘留物或瓦礫。
自去年6月戰爭後，伊朗一直禁止國際原子能機構（IAEA）核查人員進入相關場址，使衛星圖像成為當前主要監測手段。
此外，圖像顯示伊朗持續在納坦茲附近山區挖掘，疑似建設新的地下核設施，並在德黑蘭東南的帕爾欽（Parchin）軍事基地重建一處曾被以色列摧毀、疑用於核爆轟測試的設施。
與此同時，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）持續要求伊朗就核計劃談判，並已將林肯號航母打擊群調往中東。
特朗普指美國伊朗正對話 佩澤希齊揚：戰爭不符合雙方利益特朗普稱伊朗正與美方對話 哈梅內伊顧問：談判架構逐漸形成伊朗港口城市樓宇爆炸 以色列官員否認涉事 伊媒：氣體泄漏引起美軍偵察機現身伊朗附近 伊朗：準備好回應威脅「手放扳機上」