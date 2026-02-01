衛星圖像揭伊朗核設施有新動作　疑回收殘留核材料兼阻外界監察

在伊朗國內鎮壓抗議導致局勢緊張之際，商業衛星公司Planet Labs的圖像顯示，伊朗正在去年遭美以空襲的納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Isfahan）兩處核設施受損建築上方搭建屋頂。分析指此舉可能旨在掩蓋回收殘留核材料（如高濃縮鈾）的作業，並阻礙國際社會監察。



華盛頓保衛民主基金會研究員斯特里克（Andrea Stricker）分析，新建屋頂並非重建跡象，而是為了在不被外界察覺的情況下，「評估關鍵資產（如有限的高濃縮鈾庫存）是否在襲擊中倖存」，此舉是為了回收殘留物或瓦礫。

自去年6月戰爭後，伊朗一直禁止國際原子能機構（IAEA）核查人員進入相關場址，使衛星圖像成為當前主要監測手段。

圖為2025年6月15日，伊朗納坦茲核設施遭以色列空襲後的衛星圖片。（Maxar Technologies/Handout via REUTERS）

此外，圖像顯示伊朗持續在納坦茲附近山區挖掘，疑似建設新的地下核設施，並在德黑蘭東南的帕爾欽（Parchin）軍事基地重建一處曾被以色列摧毀、疑用於核爆轟測試的設施。

與此同時，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）持續要求伊朗就核計劃談判，並已將林肯號航母打擊群調往中東。