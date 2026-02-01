美媒：美軍向中東增派薩德及愛國者防空系統　準備潛在對伊行動

據《華爾街日報》2月1日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）早前承諾派出的艦隊已抵達中東，並正在向中東地區的美軍基地增派薩德導彈防禦系統（THAAD）和愛國者防空系統。



美軍「林肯號」（USS Abraham Lincoln，CVN-72）航空母艦戰鬥群早前抵達中東開展軍事演習，《華爾街日報》據國防部官員、飛行追蹤數據和衛星圖像分析，國防部還在向約旦、科威特、巴林、沙特阿拉伯和卡塔爾的美軍基地增派薩德導彈防禦系統和愛國者防空系統。

一名美國海軍官員和公開相片顯示，美國目前有八艘驅逐艦能在射程內擊落伊朗導彈和無人機，當中兩艘位於霍爾木茲海峽附近，三艘在北阿拉伯海，一艘在紅海以色列附近，另有兩艘在東地中海。

圖為2019年，美軍「林肯」號航母群，率領六國聯軍艦隊對阿拉伯海、霍爾木茲海峽等國際水域展開「保護集體安全」的海上巡邏。（Reuters）

報道指出，特朗普沒有表明是否會以及如何對伊朗動用武力，但官員指出，美國暫不急於立即空襲伊朗，首要任務是先強化中東的防空網，以防伊朗報復，尤其保護以色列、美軍基地及阿拉伯盟友。

多位匿名官員表示，如果特朗普今天下令發動攻擊，美軍可以對伊朗進行有限的空襲。但特朗普要求軍方為更果斷的攻擊做準備，這樣的攻擊很可能会促使伊朗作出對等回應，這就需要美國部署強大的防空系統以保護以色列和美軍。

2026年1月3日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在德黑蘭的會議中發言。（Reuters）

另據央視新聞報道，以色列國防軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）本週末在華盛頓與美方高層舉行了密集會談，會見了美軍參謀長聯席會議主席John Daniel Caine，雙方重點討論對伊朗實施軍事打擊的可能性，以及美以兩國的戰術協同等問題。截至發稿前以色列國防軍暫未就此作出官方通報。

與此同時，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）2月1日警告，美國對伊朗的任何攻擊都可能演變成「區域戰爭（regional war）」。