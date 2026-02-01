哈梅內伊稱示威形同政變　警告美軍攻擊將引發中東「區域戰爭」

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）2月1日表示，伊朗國內的抗議活動形同「政變」，而這次「政變」是在美國與以色列的領導和煽動下促成的。他警告，美國對伊朗的任何攻擊都可能演變成「區域戰爭（regional war）」。



哈梅內伊表示：「最近的叛亂形同政變。當然，政變被鎮壓了」。他指，此次叛亂是外國勢力所煽動的，美國的真正目標是攻擊伊朗的治理中樞，實際上是想掠奪伊朗的石油和天然氣資源，稱人權等說辭只是「空話」——「他們的目標是摧毀那些敏感的、事實上的國家運作中心，因此他們襲擊了警察、政府中心、（伊斯蘭革命衛隊）設施、銀行和清真寺，還焚燒《古蘭經》。」

哈梅內伊強調伊朗不會主動發動攻擊，但若遭攻擊或騷擾，伊朗將給予「強力打擊」，並稱伊朗民眾不會被美國的軍事威脅嚇倒。

與此同時，美軍已在中東大幅增強海軍部署，包括一艘航母、六艘驅逐艦和三艘濱海戰鬥艦。美國總統特朗普（Donald Trump）此前多次因伊朗鎮壓示威揚言對其動武，又將談判條件從示威問題轉為要求伊朗接受「無核武協議」。

儘管雙方言辭強硬，伊朗與美國都確認已開啟溝通渠道，試圖就避免直接軍事衝突達成某種框架。

伊朗近期抗議活動令當局面臨1979年以來最嚴重的政治挑戰，目前示威已在伊朗革命衛隊的鎮壓後趨緩。官方數字稱此次示威活動中已有3,117人死亡，但總部位於美國的人權活動家通訊社（HRANA）指出已核實死亡人數達6,713人。