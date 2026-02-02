特朗普稱可輕易解決聯合國財政危機 但未承諾美國支付欠款
撰文：韓學敏
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月2日表示，若聯合國向華府求助，他能「非常輕易地」解決該組織的財政危機，並讓其他成員國繳清欠款，但他並未承諾美國將支付其所拖欠的數十億美元會費。
據美國《政治報》（POLITICO）雜誌報道，特朗普稱自己並不知曉美國拖欠聯合國會費，但確信自己有能力解決問題，只需致電各國，他們便「會在幾分鐘內寄出支票」。
針對《紐約時報》報道聯合國因現金枯竭可能被迫縮減運作甚至關閉紐約總部的回應。特朗普駁斥了聯合國離開紐約的説法，稱該組織「潛力巨大」。
然而，特朗普在兩任總統任期內已帶領美國退出多個多邊機構與協議，最近於今年1月簽署行政命令，退出66個國際組織與委員會。
其政府亦大幅削減外援，並常批評國際組織被他人利用。在此背景下，特朗普此次對聯合國原則上的支持顯得突出，他說自己不會「總是介入全球衝突」，而聯合國在未來可以在此發揮作用。
