《新削減戰略武器條約》2.5到期　美俄或陷冷戰後首無約束核競賽

美國和俄羅斯的最後一項核軍控條約《新削減戰略武器條約》（New START）將於2月5日到期，如果雙方無法在最後關頭達成協議，美俄可能會自冷戰結束以來，首次陷入不受約束的核軍備競賽。



路透社1月30日報道，據《新削減戰略武器條約》，美俄承諾各自減少所部署的核彈頭至1550枚，並將洲際彈道導彈等運載工具的數量限制在700個或更少。條約還允許兩國對彼此的武器進行現場核查，並要求就所涵蓋的武器和設施，交換數據及進行通報。

儘管現在距離條約到期僅剩一週時間，美俄尚未就續簽或修訂條約展開談判。

2017年4月11日，俄羅斯莫斯科伏努科沃國際機場，俄羅斯和美國國旗飄揚。（Reuters）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）此前建議，美俄應在現有導彈和核彈頭上限基礎上再維持一年，以爭取時間商討後續安排，但美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）至今未正式回應。後者本月初還稱，若協議到期就以更好的協議取而代之。

報道稱，要以新條約取而代之並非易事，因為俄羅斯已研發出不在條約框架內的新型核武系統，包括海燕（Burevestnik）新型核動力巡航導彈、「波塞冬」（Poseidon）核動力無人潛航器，以及可攜帶核彈頭的「榛樹」（Oreshnik）高超音速導彈。

特朗普則宣布，計劃打造一套部署在太空的「金穹」（Golden Dome）導彈防御系統，俄方認為這是試圖改變戰略平衡的舉措。

俄羅斯軍備談判代表索科夫（Nikolai Sokov）指出，如果美俄沒有達成新的條約，雙方將被迫根據對對方武器生產、測試​​和部署的最壞情況假設采取行動。他表示：「如果軍備競賽不受控制，局勢將會變得非常不穩定。」

2025年5月20日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普（Donald Trump）宣布有關金穹導彈防禦系統（Golden Dome）的消息。（Reuters）

美國軍備控制協會裁軍研究處長賴夫（Kingston Reif）認為，在極端情況下，美國部署核彈頭數量可能接近翻倍，而俄羅斯可增加約800枚。

美國前軍控官員、現任職於華盛頓智庫核威脅倡議組織（NTI）的迪安（Paul Dean）指出，特朗普應採取措施降低核軍備競賽的風險，同時減少在危機期間作出誤判、從而導致局勢失控升級的風險。

美國會無黨派國會預算辦公室估計，2025年至2034年間，美國納稅人將花費近1萬億美元（約7.8萬億港元）用於核力量的現代化、維護和運行。

2025年8月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在美國阿拉斯加州會晤後舉行記者會，兩人在握手時互相看着對方。（Reuters）

民主黨參議員馬基（Ed Markey）告訴路透社，如果美國部署的核彈頭超出了《新削減戰略武器條約》的限制，俄羅斯乃至是中國也會效仿。

他強調：「特朗普最終將開啟一場我們既不需要也無法贏得的新軍備競賽，更多的武器並不會讓使用更安全。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

