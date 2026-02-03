格陵蘭總理：美國欲统治格陵蘭立場未變 意圖製造分裂
撰文：劉耀洋
格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）2月2日發聲明重申，美方對格陵蘭持續施壓「不可接受」，並譴責美方「居高臨下、製造分裂」。
新華社報道，格陵蘭議會當天舉行緊急會議。尼爾森在會前發表聲明說，格陵蘭在過去14個月處境艱難，並歸因於美國「長期且持續至近期的」意圖獲取格陵蘭的言論。
尼爾森表示，儘管美國近日否認了軍事接管格陵蘭的可能性，但美國的根本立場並未改變，其目標仍是將格陵蘭並入美國並由其統治。他指出，此類言論不僅來自美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），也來自美國其他關鍵決策者和美國親密盟友，他們對格陵蘭及其民眾均持有「居高臨下、製造分裂」的意圖。
尼爾森重申，格陵蘭自治政府已宣布這些企圖「不可接受」，並重申格陵蘭是丹麥王國的一部分。
尼爾森還說，儘管局勢緊張，格陵蘭通過高層官方渠道與美國的對話已經開始，自治政府將努力推動對話取得「具體成果」。
