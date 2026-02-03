拉夫羅夫：不接受西方軍隊在烏克蘭部署　將視「合法打擊目標」

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）2月2日表示，不能接受西方國家在烏克蘭部署軍事人員和設施等，警告任何外國在烏克蘭部署軍隊或軍事基礎設施的行為，均將被視為外部干預與威脅並成為俄軍的合法打擊目標。



拉夫羅夫通過俄羅斯外交部網站回應提問時明確表示：「西方國家在烏克蘭部署軍事單位、設施、倉庫等基礎設施，對我們而言是不可接受的，將被視為對俄羅斯安全構成直接威脅的外國干預。」他强調，包括德國部隊在內的所有外國軍事人員，一旦部署於烏克蘭，都將成為俄羅斯武裝部隊的合法目標。

拉夫羅夫表示，俄羅斯與美國正以多種形式、在各個層面持續展開對話，但俄美關係正常化進程並非易事，需要基於平等和相互尊重。拉夫羅夫又提到俄中關係，指俄羅斯和中國不斷加強在國際舞台上的協作，爲日益緊張的全球局勢注入穩定性。

2026年2月1日，一名男子站在朋友家內，該房屋在俄羅斯安插當局稱為近期烏克蘭無人機攻擊中被摧毀，地點位於頓涅茨克地區。（Reuters）

俄羅斯外交部表示，莫斯科同時讚揚美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）為解決衝突所做的努力，稱其是「少數立即拒絕為烏克蘭危機實質對話設定無意義前提，並公開談論衝突根源」的西方政治家。俄方肯定特朗普政府理解其對北約（NATO）東擴及拉攏烏克蘭的長期擔憂。