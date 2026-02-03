特朗普稱印度同意停購俄羅斯石油　輸美產品關稅降至18%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於2月2日表示，他已與印度達成一項貿易協議，印度將停止購買俄羅斯石油，轉而從美國，以及可能從委內瑞拉購買石油。因此美國對印度商品的關稅，也從最多50%降至18%。



資料圖片：這張插圖拍攝於2023年10月9日，圖中顯示俄羅斯國旗、股票圖表和抽油機微縮模型。（Reuters）

特朗普與印度總理莫迪（Narendra Modi）通話後於社交平台稱，出於與莫迪的友誼和尊重，並根據對方要求，美方已立即同意了一項美印貿易協議。根據該協議，美國將降低「對等關稅」，將其從25%降至18%。 。

路透社引述白宮官員稱，美國將同時取消先前因印度購買俄羅斯石油，因而發起對所有印度進口商品徵收25%的懲罰性關稅。而該懲罰性關稅是在「對等關稅」上疊加徵收的。

特朗普補充稱，莫迪承諾印度將「大幅提高購買美國貨的力度」，並購買價值超過5000億美元的美國能源（包括煤炭）、技術產品、農產品和其他產品。此外，印度也將著手將對美國的關稅和非關稅壁壘降至零。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園執一款寫有關稅稅率的展示版宣布「對等關稅」。（Reuters）

路透社報道，特朗普在網上發布的聲明，並未提供更多細節，包括關稅下調的生效日期、貿易壁壘的削減範圍，以及印度承諾購買的具體美國產品等。

對於詳細情況，白宮發言人、印度貿易部和外交部，均尚未發表評論。