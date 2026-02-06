高市早苗提前大選　五大原因為選情添變數？

日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）1月30日宣布將於2月8日提前舉行眾議院選舉。分析指出，此次選舉因多項結構性因素，成為近年來結果最難預測的選舉。



人氣差距

高市早苗自去年10月成為日本首位女性首相後，個人支持率持續高企，多項民調顯示其支持度超過60%。然而，其所屬的執政黨自民黨（LDP）支持率僅約35%，兩者出現明顯落差，這加深了高市個人魅力是否能轉化為爭取465席選票的疑慮。

不可靠的青年選票

高市的高支持度主要來自投票意願較低的年輕族群，而傳統支持基礎高齡選民的認同度反而較低。最新調查顯示，她在30歲以下選民中的支持率比70多歲選民高出20%。

但年輕的日本人投票率，往往遠低於年長人士。例如，2024年10月東京的眾議院選舉中，21至24歲的選民只有36%投票，而70至74歲的選民則為71%。

一輛車載著日本首相、執政自民黨（LDP）領袖高市早苗，她正在參加2月8日突發選舉的選舉活動，地點為2026年2月3日，地點在日本埼玉縣東島松山市。（Reuters）

聯盟分裂

本次選舉也是自民黨26年來首次未與原聯盟夥伴公明黨共同作戰。公明黨已與主要反對黨立憲民主黨組成中間派聯盟，預計將分流數百萬張選票。

日本國内極右抬頭

極右翼參政黨是日本國内第三大黨派，預計推出多達190名候選人，主打強硬移民政策並應對物價上漲，試圖吸引自民黨保守派選民。

冬季氣候帶來的不確定性

高市將選舉安排在冬季中期，打破了通常在較溫暖月份舉行的選舉慣例。此次選舉選在二月嚴冬舉行，是戰後第三次，首次於1990年。日本北部的大雪可能壓低投票率並干擾競選活動，特別在農村地區，為選情增添變數。