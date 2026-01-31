施紀賢結束訪華轉抵日本晤高市早苗　兩國同意加強防務與經濟聯繫

英國首相施紀賢（Keir Starmer）1月31日（周六）結束為期4日訪華行程，轉抵日本訪問，並與首相高市早苗在東京官邸進行會晤。雙方會談後表示，英國和日本同意加強在防務與經濟領域的聯繫。



綜合外媒報道，施紀賢在會談後表示，「我們明確將未來幾年建立更深層次的夥伴關係作為優先事項。這包括攜手強化歐亞大西洋地區及印太地區的集體安全。」

2026年1月31日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）與日本首相高市早苗在東京首相官邸握手。（Reuters）

高市早苗則表示，雙方同意於今年舉行英日兩國外長和防長會議。她還稱，希望在周六晚些時候與施紀賢共進晚餐時，討論「為實現自由開放的印太地區、中東局勢及烏克蘭局勢所進行的合作」。此外，雙方還有意商定網絡、太空及科學技術領域的合作。

在防務方面，雙方或確認英、日、意三國推進下一代戰機共同開發的切實進展。此外可能就繼續支援烏克蘭，以及在七國集團（G7）等多邊外交場合加強合作的方針達成共識。