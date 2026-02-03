特朗普威脅封鎖古巴石油供應 古巴外交官：正與美方進行溝通
撰文：張涵語
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump）上週簽署行政命令，對任何向古巴供應石油的國家加徵新關稅，並將古巴政府描述為對美國家安全的「異常且特殊威脅」。在特朗普加大對古巴威脅的形勢下，古巴外交部副部長科西奧（Carlos Fernandez de Cossio）2月2日表示，古巴和美國正在進行溝通，但雙方的交流尚未發展成正式的「對話」。
科西奧周一向路透社表示，美國政府清楚古巴「已準備好進行嚴肅、有意義且負責任的對話」。他稱，「我們有過訊息往來，也設有大使館，彼此一直有溝通，但尚無法稱已展開正式對話。」
在另一次接受美媒的採訪中，科西奧表示，「若能展開對話，或許能促成後續談判。」但該位外交官亦強調，一些議題對古巴而言無商量餘地，包括該國憲法、經濟體制及其社會主義政府制度。
特朗普周一宣布墨西哥將停止向古巴運送石油，此舉可能導致古巴能源需求陷入斷供危機。作為古巴最大的石油供應國，墨西哥曾多次表示基於人道主義原因不會停止向古巴運送石油，但同時也擔憂自身政策遭特朗普報復。
針對特朗普關於石油供應的威脅，科西奧回應稱此舉終將適得其反。他說，「美國試圖迫使全球各國停止向古巴供應燃料。這種做法能長期持續嗎？」
