美聯邦法官阻止特朗普政府終止海地移民臨時保護身份

美國華盛頓地區聯邦法官雷耶斯（Ana Reyes）於2月2日裁定，暫停特朗普（Donald Trump）政府終止海地移民臨時保護身份（TPS）的決定，該措施原定於2月3日生效。



路透社報道，若TPS被終止，數十萬在美海地人將面臨被遣返的風險。TPS適用於原籍國遭受自然災害、武裝衝突或其他特殊事件的人，該計劃可以為符合條件的移民提供工作許可和暫緩遣返的保護。

特朗普政府此前為打擊非法移民，正推動國土安全部終止約十餘個國家的臨時保護身份。該部門表示，臨時保護身份制度始終是臨時措施，而非「實質上的特赦計劃」。

位於美國俄亥俄州（Ohio）的春田市（Springfield，又譯斯普林菲爾德）以大量海地移民著稱。（Getty Images）

2010年，海地發生7級大地震後，海地人首次獲得TPS身份。美國多次延長了他們的TPS身份，最近一次是在拜登政府執政期間，即2024年7月。當時，美國國務院將海地的TPS身份延長了18個月，至2026年2月3日。

特朗普去年重返白宮後不久，就試圖削減對海地人的人道保護。當時，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）提出縮短拜登（Joe Biden）時期的延長政策，使該政策於同年8月到期。

在紐約聯邦法官於7月裁定諾姆缺乏法定權限採取此舉後，國土安全部於11月啟動終止海地臨時保護身份的程序，稱海地「不存在任何特殊且暫時的狀況」會阻止移民返回。