特朗普向哈佛大學索償10億美元　以結束對該校政策調查

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（2月2日）表示，其政府正向哈佛尋求10億美元賠償，以終止聯邦對該校學校政策的調查。



特朗普政府就校園反以色列示威、跨性別政策等問題，一直對哈佛大學等高等院校施壓，威脅扣押聯邦撥款。他指控哈佛及一些大學允許在親巴勒斯坦示威活動中出現反猶太行為。雙方在過去數月持續談判。

特朗普在Truth Social發文稱「我們現在尋求十億美元的賠償，未來不願再與哈佛大學有任何進一步的關係，」但他未具體說明自己是如何得出這個數字，也沒有說明他究竟指的是哪些損失。

《紐約時報》早前於周一報道指，特朗普政府已在談判中放棄對校方二億美元的索求，因「其支持率下滑並在明尼蘇達面臨移民執法爭議」。特朗普其後駁斥該報道不實。

2025年7月21日，抗議者聚集在麻薩諸塞州波士頓的約翰·約瑟夫·莫克利美國聯邦法院外。哈佛大學的律師週一在聯邦法院辯稱，聯邦政府凍結超過20億美元的撥款和合約是非法的，應該撤銷。（GettyImages）

哈佛曾兩度起訴政府，並於去年9月贏得訴訟，聯邦法官裁定政府非法中止研究資助，並指其以反猶議題為幌子，對頂尖大學進行意識形態攻擊。

哈佛是目前少數未與白宮達成和解的常春藤盟校之一。哈佛大學於去年12月宣布，其校長加伯（Alan Garber）同意將其領導任期延長至2027年中期之後。