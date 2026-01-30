哈佛大學開放免費線上課程！精選10大熱門科目　打工仔零成本增值

哈佛大學每年都會透過其「Professional and Lifelong Learning」平台開放大量免費線上課程，旨在推動全球知識共享。課程主要以英語教學，並採用線上自學形式，學習時間極具彈性，非常適合工餘時間想要自我增值的打工仔！



而今年校方共開放了近80門免費課程，課程均由哈佛不同學院的頂尖教授親自設計與授課，內容兼具學術深度與實務應用，範疇極廣，涵蓋商業管理、數據科學、教育、法律及人文學科等。雖然所有課程內容完全免費，但若需要一紙證明來豐富履歷，亦可選擇支付69至299美元申請官方認可證書，如果感興趣就立即睇睇以下精選10大熱門課程！

1. Remote Work Revolution for Everyone（全民遠程工作革命）

Remote Work Revolution for Everyone（哈佛大學）

課程簡介：Remote Work Revolution for Everyone是由哈佛商學院開設的商科課程。遙距工作已成為職場新常態，課程採用哈佛商學院著名的案例教學法，針對員工、經理到領導層等不同角色，教你如何在遙距工作下與同事建立信任、善用科技，並提高生產力，確保在混合辦公模式下依然保持高效率。

課程難度：入門級

建議投入時長：每周2-3小時

開課時間：2025年4月26日-2026年4月26日

課程內容：

1. 掌握遙距工作的關鍵要素，助你輕鬆駕馭虛擬辦公的新常態。

2. 為個人及團隊制定策略，全面提升生產力、溝通成效與協作質素。

3. 建立信任，學習如何在缺乏實體互動的情況下建立互信。

4. 挑選合適的數碼工具，以提升工作效能並與團隊保持緊密聯繫。

5. 實踐高效管理手法，遠距離展現領導力，成功帶領團隊。

6. 制定具體行動計劃，協助團隊順利適應工作模式。

證書費用：$149美金

匹克球丨Pickleball規則入門必看！港九新界私人+政府場地一覽

2. PredictionX: Omens, Oracles & Prophecies（PredictionX：預兆、神諭與預言）

PredictionX: Omens, Oracles & Prophecies（哈佛大學）

課程簡介：PredictionX: Omens, Oracles & Prophecies是由哈佛文理學院開設的人類學課程。由哈佛教授聯同業界資深從業員，深入探索各種預測系統。內容涵蓋從中國古代的甲骨占卜、古希臘的德爾斐神諭，以至現代的占星術與塔羅牌，帶你從歷史與文化角度重新審視人類對未來的探索。

課程難度：入門級

建議投入時長：每周3-5小時

開課時間：開放至2030年12月31日

證書費用：$149美金

課程內容：

1. 探索多元預測方法，了解跨越不同文化與歷史背景、用於預知未來的各種手段。

2. 掌握通用理論框架，理解人類在歷史長河中嘗試預測未來的共同模式與邏輯。

3. Data Science：Wrangling（數據科學：數據整理)

Data Science：Wrangling（哈佛大學）

課程簡介：Data Science：Wrangling是由哈佛大學公共衛生學院開設的數據科學課程。將教導如何處理原始數據並轉換為分析所需的格式，並運用工具進行清洗與轉換，令其變成適合分析的整潔格式。

課程難度：入門級

建議投入時長：每周1-2小時（共8周）

開課時間：開放至2026年6月17日

課程內容：

1. 導入數據技巧，將不同檔案格式的數據順利導入R語言。

2. 網絡爬蟲技術，從互聯網上抓取所需數據。

3. 運用 tidyverse及dplyr套件，對數據進行高效整理與清洗，以利後續分析。

4. 掌握正則表達式，精準處理及分析字串內容。

5. 處理複雜格式，包括日期、時間格式的轉換以及文本挖掘。

證書費用：$149美金

日本恐怖家庭！12歲長子獨自照顧5弟妹崩潰 網民怒轟：父母無良

4. Exercising Leadership：Foundational Principles（領導力實踐：基礎原則）

Exercising Leadership：Foundational Principles（哈佛大學）

課程簡介：Exercising Leadership：Foundational Principles是由哈佛肯尼迪學院開設的商科課程。課程旨在培養領導人才，教導學員用新角度去審視組織架構，如何在動盪的局勢中帶領團隊轉危為機，在困局中保持競爭力。

課程難度：入門級

建議投入時長：每周2-4小時（共4周）

開課時間：開放至2026年6月24日

課程內容：

1. 識別與拆解複雜難題，學會分析挑戰的核心所在。

2. 理解權力的本質，區分正式職權與非正式影響力在領導中的角色。

3. 掌握持份者視角，識別不同利益相關者的關鍵觀點與需求。

4. 建立與重建互信，學習經營及修復穩固的信任關係。

5. 應對衝突管理，掌握有效處理分歧與矛盾的技巧。

6. 制定個人應變策略，在變革中保持韌性並持續成長。

證書費用：$209美金

5. Machine Learning and AI with Python（Python機器學習與人工智能）

Machine Learning and AI with Python（哈佛大學）

課程簡介：Machine Learning and AI with Python是由哈佛大學工程與應用科學學院開設的電腦科學課程。課程會由最基礎的決策樹（Decision Tree）講起，進而深入研究隨機森林（Random Forest）和梯度提升（Gradient Boosting）等進階演算法。課程會分析真實數據，學習如何建立預測模型，並解決 Overfitting（過度擬合） 等技術問題。

課程難度：入門級

建議投入時長：每周4-5小時（共6周）

開課時間：開放至2026年6月17日

課程內容：

1. 探索數據科學挑戰，透過樣本數據學習運用決策樹、隨機森林等機器學習模型。

2. 訓練預測模型，學會如何運用數據找出解決問題的最佳方案。

3. 優化模型質素，分析運算結果，識別數據偏差，並學習避免過度擬合或擬合不足。

4. 掌握Python應用，建立使用Python函式庫進行機器學習的基礎，為未來深入研究作準備。

5. 鋪路數據職涯，累積Python實戰經驗，提升在進階數據科學領域的競爭力。

證書費用：$299美元

職場新人控訴男上司「無邊界感」3大怪異行徑：和男同事交流都管

6. The Health Effects of Climate Change（氣候變化的健康影響）

The Health Effects of Climate Change（哈佛大學）

課程簡介：Machine Learning and AI with Python是由哈佛大學公共衛生學院開設的健康與醫藥課程。課程旨在探討全球暖化對人類健康的影響，涵蓋空氣質素、營養、傳染病及人口遷移等範疇。透過學習溫室氣體增加如何衝擊公共衛生，將了解相關的研究方法及緩解策略。

課程難度：入門級

建議投入時長：每周3-5小時（共7周）

開課時間：開放至2026年8月26日

課程內容：

1. 氣候變化對營養、人口遷移及傳染病的影響。

2. 應用於該領域的研究方法。

3. 緩解及適應氣候變化對健康影響的策略。

4. 地球大氣變化如何直接影響健康結果。

5. 評估應對全球暖化健康效應的各種方法。

證書費用：$229

7. Human Anatomy: Musculoskeletal Cases（人體解剖學：肌肉骨骼）

Human Anatomy: Musculoskeletal Cases（哈佛大學）

課程簡介：Human Anatomy: Musculoskeletal Cases是由哈佛醫學院開設的醫學科學課程。課程邀請學員進入哈佛的解剖實驗室，通過五個臨床常見的肌肉骨骼損傷案例來學習解剖學基礎。課程也會模擬完整的醫療過程，從觀察初次問診及身體檢查，到觀看真實的大體解剖演示，最後進入虛擬手術室觀摩真實手術影片，透徹理解相關的組織學與放射學知識。

課程難度：中級

建議投入時長：每周3-6小時（共7周）

開課時間：開放至2026年6月17日

課程內容：

1. 肌肉骨骼解剖學的基礎知識。

2. 放射學的基本概念與程序。

3. 與五種常見損傷相關的解剖結構分析。

證書費用：$209

巴士安全帶新例生效 網民教路9大安心攻略 坐後排隨時中伏！

8. Child Protection: Children's Rights in Theory and Practice（兒童保護：理論與實踐中的兒童權利）

Child Protection: Children's Rights in Theory and Practice（哈佛大學）

課程簡介：Child Protection: Children's Rights in Theory and Practice是由哈佛大學公共衛生學院開設的社會學課程。課程從人權框架出發，教導學員如何透過法律、政策及實踐，保護兒童免受暴力、剝削及忽視。學員將探討兒童保護失效的成因與後果，並學習如何連結法律框架與實際操作，以確保兒童權利在教育、執法及社會工作中得到落實。

課程難度：入門級

建議投入時長：每周2-5小時（共16周）

開課時間：開放至2026年9月2日

課程內容：

1. 國際人權法中兒童保護機制的起源。

2. 分析全球兒童保護議題及參與其中的多元角色。

3. 暴力、剝削及虐待對兒童身心發展的影響，以及相關預防與應對策略

4. 針對身處衝突或觸法兒童的保護標準。

5. 如何評估並強化現有的兒童保護系統。

證書費用：$149

9. Japanese Books: From Manuscript to Print（日本書籍：從手稿到印刷）

Japanese Books: From Manuscript to Print（哈佛大學）

課程簡介：Japanese Books: From Manuscript to Print是由哈佛大學文理學院開設的人文科學課程。課程將「書」的定義擴展至卷軸及冊頁，重點探討日本各種書籍格式的閱讀體驗。在課程中透過哈佛藝術博物館的珍貴手稿藏品，深入了解日本書籍的物質特性、裝訂技術及印刷工藝。課程亦會帶領學員分析經典作品的視覺敘事手法，探索書籍作為物理載體到底是如何塑造人類對世界的理解。

課程難度：入門級

建議投入時長：每周1-2小時

開課時間：開放至2026年2月27日

課程內容：

1. 如何鑑賞及檢查日本書籍與卷軸。

2. 掌握不同的裝訂形式、卷軸格式、印刷技術及基礎術語。

3. 探討視覺與文字敘事的不同呈現手法。

4. 分析短篇故事與史詩傳說情節、角色及插畫構圖。

5. 培養對插畫敘事作品的分析與欣賞能力。

證書費用：$149美金

10. Backyard Meteorology: The Science of Weather（後院氣象學：天氣的科學）

Backyard Meteorology: The Science of Weather（哈佛大學）

課程簡介：Backyard Meteorology: The Science of Weather是由哈佛大學文理學院開設的科學課程。本課程旨在重拾人類單靠觀察雲層與風向便能預測天氣的技能，教導學員在不使用精密儀器或電腦模型的情況下，僅憑觀察窗外景象即可進行天氣預報。

課程難度：入門級

建議投入時長：每周3-5小時

開課時間：開放至2026年6月10日

課程內容：

1. 空氣、水與風在天氣系統中扮演的角色。

2. 如何憑肉眼估算當地的風速與風向。

3. 識別不同雲層的類型與特徵。

4. 了解雷暴與龍捲風的屬性及成因。

5. 學習避免雷擊受傷的安全知識。

6. 如何透過收集數據與觀察結果，準確預測翌日天氣。

證書費用：$149美金