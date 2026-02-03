大選前夕為高市早苗「試水溫」　日本拍賣30年期國債

日本大選進入倒計時之際，首相高市早苗正迎來比選民更早、更嚴峻的考驗，來自債券市場的「投票」。



路透社報道，日本財務省將於周四（2月5日）拍賣約7000億日元（約350億港元）的30年期國債，時間距離投票開始僅三天。市場將此次拍賣視為對其擴張性財政主張的一次「公投」。

高市早苗承諾暫停食品消費稅、財政紀律或進一步放鬆的背景下，超長期日債收益率已多次在拍賣前後飆升至歷史新高，突顯投資者對日本高達國內生產總值（GDP）230%債務水準的深層擔憂。

2026年1月31日在日本神奈川縣東京南部，自民黨總裁兼首相高市早苗發表競選演講的地點，張貼著她的海報。此次演講是為了迎接2月8日舉行的日本眾議院選舉。（GettyImages）

瑞穗證券交易策略主管大森祥紀（Shoki Omori）說：「這次拍賣本質上就是一次公投，反映投資者如何看待此次選舉帶來的財政風險。」他預測拍賣需求可能偏弱，因為投資者會保持謹慎，且有充分理由這樣做，並稱拍賣結束後收益率可能會上升。

這些擔憂體現在期限溢價上，即投資者為持有更長期債券而要求的額外回報。大森祥紀測算的30年期國債期限溢價為2.8個百分點，「明顯高於」10年期國債的1.6個百分點。

在過去五次30年期國債拍賣中，有四次收益率在拍賣前夕或結果公布後立即飆升至歷史新高。其中包括去年10月7日的劇烈拋售，當時距離高市贏得自民黨黨魁之爭、即將出任首相，僅過去三天。

這是高市1月19日宣布提前大選、並承諾暫停消費稅以來，首次進行的30年期國債拍賣。最新民調顯示，自民黨有望大勝，令債券市場神經緊繃。

日本各大媒體發佈選戰中盤調查顯示，首相高市早苗領導的自民黨議席將大增，在角逐的465個議席中，可能拿下超過300個議席。(Reuters)

日本國債市場主要由國內投資者支撐，基本不存在資本外逃的實際風險，但海外帳戶（主要是對沖基金）在日本超長期國債中的作用日益突出。隨著壽險公司和養老金等傳統買家退場，這些「快錢」填補了空缺，也加劇了這一歷來相對平穩市場的波動。

日本證券業協會的最新數據顯示，去年12月，外國投資者占超長期現貨日債交易量的約46%，高於一年前的13%。

大和資本市場歐洲研究主管斯奇克魯納（Chris Scicluna）說：「在超長期端，進場的並不是真正的長期資金，而是快錢。」

他補充稱，價格持續下跌令日本的長期持有型投資者選擇觀望，因為「當你看到如此劇烈的波動時，沒有人願意去接一把正在下墜的刀」。

文章獲《聯合早報》授權轉載

