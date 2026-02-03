特朗普「金庫計劃」建礦產儲備圖削弱中國主導權　部長：奪回資源

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月2日宣布啟動「金庫計劃」（Project Vault），投入近120億美元（約937億港元）建立關鍵礦產戰略儲備，美媒指出，此舉旨在削弱中國對稀土及戰略礦產的主導地位，保障美國製造業供應鏈安全。



商務部長：奪回關鍵資源

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在白宮表示「我們正奪回關鍵礦產資源，正奪回採礦業，正奪回汽車工業，你們也將會看到我們奪回製藥業，將奪回半導體業。」

2026年1月20日，瑞士達沃斯，圖為盧特尼克在世界經濟論壇上發表講話。（Reuters）

「金庫計劃」是什麼？

此計劃由美國進出口銀行提供100億美元（約780億港元）貸款，其中近16.7億美元（約130億港元）來自私人資本。

路透社指，華盛頓採取措施冀奪回鋰、鎳、稀土等礦產儲備定價權，另一目標是保持60天礦產儲備用作應急庫存。一位官員透露，該計劃或允許企業透過類似Costco「會員制」模式，進行批量採購。

2026年2月2日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮橢圓辦公室宣布啟動「金庫計劃（Project Vault）」，建立關鍵礦產戰略儲備。（Reuters）

特朗普在白宮橢圓辦公室強調，「我們不想再經歷一年前發生的事情。」在2025年中美貿易戰談判期間，中國政府限制稀土出口進行反制，美國面臨供應鏈危機。稀土是噴射發動機、雷達系統、電動車、筆記型電腦和手機等生產必須材料。

美國內政部長伯古姆（Doug Burgum）則指，本週將宣布11國加入「金庫計劃」。目前通用汽車、波音、Google等10多家企業已同意參與。