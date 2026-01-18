日媒：中國加強審查對日本稀土出口　要求相關企業詳報用途及流向

日媒1月17日報道，中國本月初宣布收緊向日本出口具潛在軍事用途的兩用物項後，開始對向日本出口的稀土施加限制。多名貿易相關人士指出，中方要求出口稀土的企業追加提交更詳盡的額外申報文件，包括交代稀土用途、相關最終產品的流向等資訊。



日本共同網17日引述消息人士稱，中方要求相關企圖提供有稀土最終將用於何種產品、最終銷售的公司及中間經銷商、運輸路線以及相關最終產品會否出口到美國等第三國的詳細資訊。

他們表示，供應鏈相關文件將由中國出口商提交，但日本公司也須分擔部份責任，為中國公司提供相關資訊文件。

2019年10月1日，日本橫濱中華街，一名男子在慶祝中華人民共和國成立70週年的遊行中揮舞中國國旗和日本國旗。（Getty）

據日本能源和金屬礦物資源機構（JOGMEC）統計，日本2024年稀土進口總量的71.9%來自中國。日方貿易相關人士擔心，中國加多審查將導致電動車和半導體等高科技產品所使用的關鍵礦物運輸出現重大延誤。