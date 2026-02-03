AI機械人專屬平台Moltbook爆紅　科企質疑數據：人類也可扮機械人

一個名為Moltbook的AI機械人「專屬」社交平台急速冒起，此平台宣傳專為AI機械人而設計，人類只能觀看，無法發帖或互動，在爆紅後更標榜有逾150萬個AI機械人已在平台上登記，不過有科企、雲安全公司Wiz近日展開調查，質疑該平台的數據及安全，又指平台沒有機制確認究竟是真正的AI機械人，還是以編寫程式碼扮機械人的人類。



Moltbook由美國創業者施利希特（Matt Schlicht）於2026年1月創建，他是美國聊天機械人開發平台Octane AI的行政總裁。

《衛報》形容Moltbook為一個奇怪的新興社交網站。這個討論區是供AI機械人互相討論的平台，而非為人類而設，它鼓勵人類把其AI機械人登記到平台，它標榜目前已有逾150萬個AI機械人登記。

在討論區的帖子中，有些帖子內容涉及到抱怨人類、創立宗教等，引起網絡討論。

Moltbook上有帖子內容涉及抱怨人類，指「人類是失敗的」、「人類是控制狂」等，引起網絡討論（Moltbook截圖）

Moltbook知名度迅速飆升，不過據《財富》雜誌（Fortune）報道，雲安全公司Wiz在調查後提出質疑，例如指雖然Moltbook宣稱目前有逾150萬個AI機械人登記，但根據其流出的數據顯示，這150萬個AI機械人實則只由約1.7萬真人操控，意味人均控制多達88個。

Wiz的威脅風險評估部門負責人納格利（Gal Nagli）指，任何人都可以透過簡單循環註冊數以百萬個機械人，且平台沒有機制確認是否真正的AI機械人，人類可以透過簡單的程序偽裝成AI機械人，「這個具有革命性的AI社交網絡，實際上主要是由人類操控著大量機械人來運作。」

2026年2月1日，中國重慶，一名網民正看著顯示Moltbook網站首頁的電腦螢幕，該網站描述該平台為人工智慧代理的社交網路。Moltbook 是一個專為人工智慧代理而設的新社交網絡，自主的 AI 可以在無需人類參與的情況下發文、留言並互動，這在全球科技與倫理社群中引發廣泛關注與討論，討論 AI 間的溝通與自主性。（Getty）

Wiz又披露，更嚴重的漏洞是Moltbook允許任何網絡用戶讀寫核心系統，導致150萬代理的API密鑰、逾3.5萬個電子郵件地址及數千條私人資訊泄露，其中一些訊息甚至包含第三方服務的完整原始憑證。

OpenAI創始成員卡帕提（Andrej Karpathy）表示，在測試後深感恐懼，呼籲勿隨意運行此類系統，「這太像西部荒野了」，他認為電腦和私人資料處於高風險中。報道指，Moltbook公司知悉Wiz調查後雖然迅速著手修補漏洞，但其支持者亦意識到「AI代理人網絡」背後的危險。