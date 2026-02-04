歐盟調查中國金風科技是否獲取國家補貼　憂損害風電市場競爭

歐盟委員會2月3日宣布，已根據《外國補貼條例》（Foreign Subsidies Regulation，FSR），對中國風力渦輪機製造商金風科技（Goldwind）展開調查。歐盟委員會初步懷疑金風可能獲得補貼，繼而扭曲了歐洲的風電市場。



歐盟委員會表示，2024年4月主動啟動這項調查，並向包括金風科技在內，多間活躍於歐盟風電產業的公司要求獲取資訊。據初步調查，歐盟委員會發現，有跡象顯示金風科技可能有獲得補貼，損害歐洲的風電市場競爭。

歐盟委員會就向金風科技啟動調查發表聲明：

歐盟委員會指出，潛在的補貼包括資助、稅收優惠和貸款形式的融資便利。歐盟委員會初步憂慮，這些補貼可能會提升金風科技在歐盟內部市場的競爭力，並可能對歐盟風力渦輪機及相關服務的供應競爭產生負面影響。

歐盟委員會的聲明提到，金風科技總部位於中國，主要從事風力發電機組的製造、研發、銷售和服務。金風科技積極參與歐洲市場，包括透過其子公司Vensys及其他子公司開展業務。

歐盟強調調查不會有預設結論，若最終確認存在競爭憂慮，可以考慮接受由金風科技提出的補救措施，或向公司施予補救措施。

2023年1月17日，在中國金風科技（Goldwind）的標誌前，擺放着風車和電線桿模型。（Reuters）

歐盟2023年7月通過《外國補貼條例》，此後經常被運用對付中國企業，其中涉及鐵路車輛、太陽能及保安掃描等領域。

此外，針對電動車巨頭比亞迪（BYD）在匈牙利的生產基地的初步調查據報亦在進行中。