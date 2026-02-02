英國擬加入歐盟防禦提案　施紀賢：「英國能做更多」

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）說，英國在與歐盟聯合防禦方面應該「做得更多」，並表示考慮申請加入歐盟擬議中的第二期、價值數十億歐元的防務專案基金。本周，他的內閣成員將與歐盟同行舉行會談。



綜合路透社、彭博社、法媒報道，由於對俄羅斯的擔憂日益加劇，以及對美國特朗普政府在歐洲安全承諾方面的疑慮，歐盟委員會考慮啟動第二期「安全援助基金」（簡稱SAFE基金）。

施紀賢上週訪問中國期間，被問及英國是否會尋求加入新版的SAFE計劃，他表示歐洲需要加大重整軍備規模。

他說，儘管英國在去年的第一輪申請失敗，英國政府仍尋求加入歐盟這項旗艦級的防務計劃。

圖為英國首相施紀賢1月訪華期間，到故宮遊覽。（Reuters）

施紀賢說：「無論是SAFE還是其他倡議，對於歐洲，包括歐盟和其他歐洲國家來說，加強合作是明智之舉。這是我一直宣導的，我希望在這方面取得一些進展。」

施紀賢的這番言論於周日（2月1日）發布。

SAFE基金是一個旨在加強歐洲防務能力、支持武器系統和基礎設施聯合採購的金融工具，作為「歐洲再武裝」計劃的一部份。

這個歐盟旗艦基金的初始規模達1500億歐元（約合1.39萬億港元）。

英國去年申請加入，但歐盟委員會一度要求英國支付高達67.5億歐元（約625.78億港元）的入會費，英國認為這一數額無法接受。歐盟於去年11月拒絕英國的申請。

文章獲《聯合早報》授權轉載。

