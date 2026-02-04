美軍：伊朗無人機圖接近「林肯號」遭擊落　同日有美國油輪需護航

美伊預定本周重啟核談判之際，美國軍方2月3日表示，在阿拉伯海（Arabian Sea）擊落一架伊朗無人機，又指該無人機當時正接近「林肯號」（USS Abraham Lincoln，CVN-72）航空母艦，且具挑釁性。



伊朗塔斯尼姆通訊社則引述消息人士稱，伊方一架無人機當天在公海執行常規合法偵察任務過程中失聯，但已成功傳回其拍攝的圖片。該消人士稱，無人機失聯原因仍在調查中，一旦確認原因將會公布。



美伊關係：圖為2022年1月27日路透社製作的設計圖片，伊朗及美國的國旗被印在一張紙上。（Reuters）

事件未知會否對核談判的重啟造成影響，此前美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾警告，如果雙方無法達成協議，「糟糕的事情」可能會發生。

美國中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）表示，一架伊朗「見證者-139」（Shahed-139）無人機，「意圖不明」地飛向「林肯號」航母，航母上一架美軍F-35C戰鬥機出於自衛，並為了保護航母及其艦上人員，因此擊落了這架伊朗無人機。

圖為2025年8月11日，美國尼米茲級核動力航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln，CVN-72）停泊於加州聖地牙哥（San Diego）。（Reuters）

霍金斯補充說，事件中沒有美軍人員受傷，也沒有美軍裝備受損。對於事件，伊朗常駐聯合國代表團拒絕置評。

霍金斯又稱，在無人機被擊落數小時後，同日霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）發生了另一件事件，有懸掛美國國旗、船員均為美國人的商用油輪M/V Stena，據報遭伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）兩艘船隻、一架伊朗Mohajer 無人機逼近，並威脅要登船扣押。

霍金斯表示，美國海軍軍艦「麥克福爾號」（USS McFaul）當時正在該區域執行任務，並為油輪M/V Stena護航，局勢因此局勢得以緩和，油輪目前仍在安全航行。