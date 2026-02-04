特朗普降印度關稅換停買俄石油 克宮：未收到印方任何通知
撰文：張涵語
出版：更新：
克里姆林宮2月3日表示，雖然美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布已與印度達成一項新貿易協議，大幅降低對印商品關稅以換取印方停買俄油，惟俄方尚未收到印方關於停止購買俄石油的任何聲明。
路透社報道，當被問及印度是否已決定停止購買俄羅斯石油時，克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「到目前為止，我們還沒有收到印度方面就此問題發表的任何聲明。」
佩斯科夫稱：「我們尊重美印雙邊關係，但我們同樣重視發展俄印兩國先進的戰略夥伴關係。這對我們來說至關重要，我們打算進一步發展與印度的雙邊關係。」
特朗普周一表示，他已與印度達成一項貿易協議，印度將停止購買俄羅斯石油，轉而從美國或者委內瑞拉購買石油。因此美國對印度商品的關稅也從最多50%降至18%。
自2022年俄烏戰爭爆發後，印度便成為俄羅斯海運原油的最大買家，此舉後遭到西方國家強烈譴責。西方國家針對俄羅斯能源部門實施制裁，旨在削減俄羅斯的收入來源，使其更難為戰爭籌措資金。
