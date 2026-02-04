FBI破獲拉斯維加斯非法生物實驗室　幕後主腦為中國公民

美國聯邦調查局（FBI）與拉斯維加斯大都會警察局（LVMPD）聯手，1月31日查處當地一間民居，破獲一所涉嫌非法的生物實驗室。當局證實，該實驗室的幕後主腦為62歲中國公民朱家貝（Jia Bei Zhu，音譯），他曾在2023年於加州雷德利市因涉嫌製造及分銷錯誤標識的實驗器材（包括COVID-19、懷孕及HIV檢測）被捕。



當地警方周一在新聞發布會上交代案情，指根據克拉克縣的紀錄，該住宅由「大衛命運發現有限公司」（David Destiny Discovery, LLC）擁有，而該公司註冊在朱家貝名下。這宗案件震驚當地社區，因實驗室就暗藏於民居的車庫之內。

行動中，調查人員在一個上鎖的車庫內發現了主要實驗設施，並採集了超過1000份樣本，包括離心機、多個冰箱，以及裝在加侖容器中的紅棕色不明液體。所有樣本已交由聯邦調查局專機運往馬里蘭州（Maryland）的國家生物法證分析中心進行檢測，以確定其具體成分。目前，當局尚未公布樣本中含有何物，但強調實驗室所在的住宅及周邊社區並無即時安全疑慮。

警方同時逮捕了55歲的物業經理所羅門（Ori Solomon），他被控不當處置危險廢物的重罪，現已關押在克拉克縣拘留中心。據悉，當時有三名租客租用該住宅的房間，他們對實驗室毫不知情，已被安全撤離，並未捲入本案調查。

根據美國司法部的說法，加州里德利生物實驗室的經營者、62歲的朱佳貝（Jia Bei Zhu）已被提出額外指控。 （美國司法部）

朱家貝的律師卡波齊（Anthony Capozzi）表示，當事人已遭聯邦拘留三年，對拉斯維加斯住宅內的情況並不知情。朱家貝涉及加州非法生物實驗室的案件預計於今年4月開審。

根據美國眾議院中華人民共和國特別委員會的報告顯示，現年62歲的朱某是中國公民，也是加拿大通緝的逃犯。該委員會指控他與中國政府關係密切，並參與了一個跨國犯罪集團，該集團從美國公司竊取了價值數百萬美元的智慧財產權。