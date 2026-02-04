長和賣碼頭│環時：美國從內部瓦解資本主義世界賴以存在信用根基

近日，巴拿馬最高法院裁定長江和記在巴拿馬運河港口的特許經營權「違憲」，引發國際廣泛關注，美國政界與媒體迅速將此解讀為地緣政治上的「勝利」。對此，官媒《環球時報》於2月3日發表評論稱，若僅聚焦於中美博弈的表象，則忽視了事件背後對全球商業規則與投資安全的深層衝擊。



評論文章開篇指出，美國國務卿魯比奧公開表示「感到鼓舞」，以及美媒宣揚這是華盛頓在遏制中國影響力方面取得的「重大勝利」，暴露出華盛頓對以地緣政治手段干擾商業合作、破壞貿易規則的霸權傲慢。儘管美國已於1999年正式移交巴拿馬運河主權，但在華盛頓的冷戰思維中，這裏始終是不容他人染指的「內湖」。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

文章進一步分析稱，將此事簡單定義為「中美博弈」是一種認知陷阱。港口運營近三十年來，為全球貿易流通做出貢獻，本身並無所謂「威脅」。因此，對巴拿馬港口運營權的關注，如果一定要論輸贏的話，核心應該在於，自由貿易與霸權主義的較量。

文章稱，無論是巴拿馬運河港口，還是陷入紛爭的澳洲達爾文港，或者荷蘭的安世半導體風波，背後的「黑手」都若隱若現。一些國家動輒聲稱維護「基於規則的秩序」，實際維護的卻是「基於一國利益的秩序」，本質上是對全球投資信用的定點爆破。

2025年1月31日，巴拿馬巴拿馬城，圖為民眾在暴力示威中焚毀帶有特朗普和魯比奧肖像的星條旗。（Reuters）

文章警告，如果商業合同可以隨政客的胃口或盟友的壓力而作廢，那麼沒有任何長期投資在西方體系內是安全的。從東南亞到中東，全球投資者都在看，今天發生的巧取豪奪，明天是否會降臨到任何一個盈利的產業身上？

2025年3月4日，巴拿馬巴拿馬城，圖為長和在巴拿馬營運的巴爾博亞港碼頭一景。（Reuters）

文章指出，國際投資法的確存在「安全例外」，但絕非霸權主義的萬能鑰匙。國際商法的核心在於「確定性」，企業依規經營理應獲得法律護航。美國通過外交脅迫推動盟友作出違背法理的判決，正從內部瓦解資本主義世界賴以存在的信用根基。

短期看，美國或許搶到了幾個「戰略據點」；但長期而言，此舉將從根本上破壞美國的國際信用和跨國商事交往的空間。

2024年8月12日，新加坡馬士基金牛座（MAERSK TAURUS）貨櫃船通過巴拿馬運河的科科利船閘（Cocolí Locks）的擴建河道。（Reuters）

文章最後強調，巴拿馬運河作為承載全球約5%海運貿易的關鍵通道，其港口的運營權歸屬應基於商業與法律原則，而非地緣政治壓力。