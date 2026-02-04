泰國國會大選在即　四黨候選人對決　改革派納塔蓬民調領先

泰國將於2月8日舉行國會大選，此次選舉因國會提前解散而登場，可能產生三年內第四位總理。改革派的人民黨（People's Party，前身為前進黨）候選人納塔蓬（Natthaphong Ruengpanyawut）在民調領先，力拚國會過半，但現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）支持度緊追，選情充滿變數。



此次選舉主要政黨的第一順位總理候選人分別為：人民黨的納塔蓬、泰自豪黨（Bhumjaithai Party）的阿努廷、為泰黨的尤德查南（Yodchanan Wongsawat）及民主黨（Democrat）的阿披實（Abhisit Vejjajiva）。

38歲的納塔蓬以改革為號召，主張司法改革與打擊貪腐，民調一路領先。現任總理、59嵗的阿努廷則強調執政經驗與穩定性，其親中立場及過往推動大麻合法化等政策備受關注。

納塔蓬所屬的人民黨，是前年被憲法法院下令解散的前進黨（Move Forward Party）改組而成的新政黨，該黨在2023年大選中以黑馬姿態勝出成為第一大黨，惟因該黨主張修改「冒犯君主罪」，遭憲法法院裁定解散。人民黨由年僅38歲的地產大亨「富二代」納塔彭領軍，有望問鼎總理。

46歲的尤德查南憑藉他信（Thaksin Shinawatra）家族背景獲得基本盤支持，但其政治經驗不足成為弱點。61歲的阿披實則主打經濟復甦，他曾在2008至2011年期間出任總理，但其2010年鎮壓紅衫軍的歷史仍具爭議。

看守政府總理阿努廷在選前呼籲選民支持以維持穩定。各候選人均未能在民調中取得絕對優勢，預期選後很可能需要組成聯合政府。