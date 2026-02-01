泰國選戰｜紅橙藍三黨混戰難獨贏　找搭檔組閣是唯一出路

時隔三年，泰國將於2月8日舉行全國大選，同時舉行憲法公投。泰國選情目前已形成為泰黨、人民黨和泰自豪黨三足鼎立的局面，各方普遍預測，沒有一個政黨能贏得過半數議席，因此很可能必須組建聯合政府。泰國政府頻繁重組、泰柬邊境糾紛促使民族主義情緒高漲，泰國選民真正關心什麼？廣受年輕選民歡迎的人民黨這次能否突圍，誰又最有望成為本屆大選的贏家？



在曼谷市中心的朱拉隆功大學校園，22歲大學生陳謙宣告訴《聯合早報》，他近年來對泰國政治日益感到失望，這次大選他希望投選一個「會真正打擊腐敗而非與之妥協的政黨」，所以人民黨打擊「灰色勢力」的承諾是他關心的競選課題之一。

「灰色勢力」指的是外國資本打着合法旗幟進入泰國，卻參與非法活動，或者外國黑幫滲入泰國參與經濟活動，過程中與政府權力結合，讓愈來愈多泰國人感到擔心和不滿。泰國政治幾十年來一直是保守派和進步派之間的拉鋸，政治發展裹足不前，連帶制約了經濟的增長，讓「灰色勢力」有空子可鑽，也讓一代又一代像陳謙宣這樣有理想的年輕人感到失望。

距離上一次大選不到三年，泰國又因為政黨惡鬥而必須舉行大選重新尋求選民的委託。

這次大選有5300萬合格選民人，他們將從57個政黨提名的5000多名候選人中，選出下議院的500名議員。這500席又分為400個選區議席和100個不分區議席。

泰國政治觀察員分析，這次大選是為泰黨、人民黨和泰自豪黨三大政黨之爭，並預測沒有一個能贏得過半數席位，選後最值得留意的是哪些政黨將組成聯合政府。

各方普遍看好看守首相阿努廷領導的泰自豪黨這次可贏得120到150席，遠高於上屆大選拿下的71席，原因是泰自豪黨近期人氣飆升，吸納了其他政黨派系的議員壯大勢力。

2026年1月30日，泰國曼谷，圖為泰國看守總理、泰自豪黨總理候選人阿努廷（Anutin Charnvirakul，左）在競選集會上與支持者自拍合影。（Getty）

不過，阿努廷似乎很有信心不止於此。對於民調預測泰自豪黨最多可贏得150席，他1月21日作出回應說，這個數字「太低了」。

泰國朱拉隆功大學政治學教授提蒂南（Thitinan Pongsudhirak）受訪時說，泰自豪黨獲得建制派支持，若贏得大選，基本不會面對法律挑戰和強制解散的困擾，所以有機會組成一個穩定的政府。

人民黨或贏最多議席 但可能再成為反對黨

泰國政治學者、《民族報》前總編輯素巴拉（Supalak Ganjanakhundee）認為，按照前兩屆大選的情況，泰自豪黨就算只贏得第二名，在精英階層的支持下，阿努廷很可能再次出任首相，率領組建新的聯合政府。

在他看來，人民黨有機會拿下200席，成為國會下議院最大黨。

2026年1月25日，泰國曼谷，圖為泰國人民黨黨魁那他蓬（Natthaphong Ruengpanyawut，又譯納塔蓬）在競選集會上發表講話。（Getty）

不過，在泰國贏得最多議席的政黨不一定能執政。人民黨前身前進黨在2023年已經歷過這個命運。保守派認為前進黨過於激進，對它缺乏信任，想方設法阻撓當時的黨魁披塔組建政府出任首相。前進黨的歷史可能在人民黨重演。

提蒂南說：「除非人民黨獲得壓倒性勝利、拿下絕對多數席位，否則注定將成為在野黨。」

人民黨也面對數起潛在官司。原本是前進黨議員的多人因曾提出修改君主法而受到調查，他們目前以人民黨候選人身份參選，如日後遭起訴或定罪，可能喪失議員資格，影響議席數。

泰自豪黨與為泰黨 最可能攜手組閣執政

泰國國立發展管理學院民調中心（NIDA Poll）在投票日前10天公布的民調結果顯示，在首相候選人當中，人民黨黨魁那他蓬（Natthaphong Ruengpanyawut，又譯納塔蓬）以29.08%的支持率佔據榜首，其次是泰自豪黨的阿努廷（22.24%），以及民主黨的

阿披實（Abhisit Vejjajiva）（12.52%）。比起上一輪民調，阿努廷的支持率略增2個百分點，為泰黨的裕差南則被擠出前三名。

2026年1月11日，泰國曼谷，圖為泰國民主黨黨魁阿披實（Abhisit Vejjajiva）敞開外套展示寫有競選口號的恤衫。（Getty）

在選區議席方面，人民黨以33.56%的支持率排名第一，而且拉開與泰自豪黨的差距。泰自豪黨以22.76%居次，為泰黨（16.92%）排第三。

泰國朱拉隆功大學政治學教授西里班（Siripan Nogsuan）認為，最可能出現的聯合政府組合有兩種：一是泰自豪黨攜手為泰黨和其他中型政黨組建聯合政府；二是若人民黨贏得選舉，可能會再次與為泰黨聯手組閣執政。

她指出，泰自豪黨與人民黨不大可能合作，因為人民黨先前已把話說滿，不會支持阿努廷出任首相。

西里班認為，人民黨與為泰黨再次組建政府的情況也「不大可能發生」，因為保守派精英難以接受這種局面。「因此，即便最終允許人民黨與為泰黨組成聯合政府，這個政府恐怕難以維持長久。」

素巴拉說，人民黨和為泰黨可能拿下300席，足以組成聯合政府，但為泰黨的靈魂人物達信正在服刑，保守派精英可能藉此牽制為泰黨，阻止兩黨合作。

素威差則透露，泰自豪黨內部其實有人認為跟人民黨合作最為有利，因為人民黨傾向爭取「二線」內閣職務，例如社會發展部和教育部，但兩黨其他政見的差異性還是難以逾越。

他認為，聯合政府的主要構成還是泰自豪黨和為泰黨，差別在於是加上民主黨還是勇敢道德黨（Kla Tham）。

民主黨黨魁阿披實曾表明不會加入包含勇敢道德黨的聯合政府，但他沒有進一步解釋原因，僅說「將拒絕任何政策與我方原則相悖或製造分裂的政黨」。

為泰黨料成為「造王者」

分析認為，雖然為泰黨因影響力減弱而不大可能成為下議院最大黨，但很可能是最重要的造王者。

提蒂南說，為泰黨先前有兩任首相遭罷免，實力有所減弱，但仍是這次大選不可小覷的主要力量。

2026年1月8日，泰國曼谷，圖為為泰黨總理候選人、前首相他信（Thaksin Shinawatra）的外甥裕差南（Yodchanan Wongsawat）在競選集會上發表講話。（Getty）

為泰黨前首相社德他因任命有前科的人進入內閣，以及前首相佩通坦與柬埔寨參議院主席洪森的通話被認為有失國體，被憲法法院裁定違反道德準則遭罷免。

素威差預測，為泰黨這次可能拿下70到80席，穩坐「老三」位置，對選後的執政聯盟有一定話語權。

素威差形容為泰黨好比待嫁的美麗淑女，選後勢必爭取最好的條件，將自己「嫁」出去。「當阿努廷須要與為泰黨組成聯合政府時，為泰黨想必會談判爭取掌管內政部和通訊部（如今的數碼經濟與社會部）這兩個重要職位。」

至於民主黨，素威差不看好它會成為造王者，但阿披實回鍋領導民主黨，「好比和前男友複合，為舊支持者帶來新希望」，讓這個在上屆大選表現萎靡的老牌政黨重振旗鼓，支持率從3%回升至13%，甚至可能達15%至16%。

泰柬衝突激發民族主義情緒 讓更多選民往中間偏右挪移

泰柬邊境衝突促使泰國民族主義情緒高漲，改變了這次大選的政治氛圍，保守派政黨順勢而為。

泰國蘭實大學政治學院助理教授萬威七（Wanwichit Boonprong）受訪時說，上屆大選基本上是保守派對壘自由派，結果是以前進黨為首的進步派陣營大獲全勝。「這次選舉則是民族主義與自由主義的較量。」

素威差認為，在民族主義情緒帶動下，不少年輕選民重新審視此前對軍方的質疑，並從支持人民黨轉向支持其他保守政黨。

他指出，在上屆大選中，七成年輕選民（18歲到35歲）支持前進黨，如今只有40%年輕選民支持人民黨。此外，去年一項有關泰柬邊境糾紛的民調顯示，94%的泰國人無論年齡或政治傾向，都表明自己多少具有民族主義意識。

「當衝突爆發時，這些年輕人意識到我們確實需要軍隊和士兵為保衛家園而戰。因此，我認為好些年輕人從支持人民黨轉向支持其他政黨，部份可能改而支持泰自豪黨或民主黨。」

2025年12月8日，在柬埔寨奧多棉吉省，泰國和柬埔寨在有爭議的邊境地區發生衝突，人們逃離家園。(Reuters)

西里班也認為，民族主義確實會影響選票走向，尤其是五六個最能感受到戰火硝煙的邊境府。而泰自豪黨是最善於利用這點的政黨之一，儘管難以量化整體影響。「總體來看，這場邊境衝突已推動泰國整體意識形態向政治光譜的中間偏右移動。」

首投族那溫（18歲）對立即進行改革採取審慎態度。他說，面對泰柬衝突和國內政治動盪，他目前認為應該要把國家穩定擺在快速變革之上。不過，他尚未決定支持哪個政黨或候選人。

去年7月和12月爆發的泰柬邊境衝突，共造成至少101人死亡，超過50萬人流離失所。阿努廷率領過渡政府期間，應對泰柬衝突時採取的強硬立場引起保守派和邊境地區選民共鳴，大幅推高了泰自豪黨的支持率。

泰國缺乏有效宣傳 選民或不理解憲法公投

這次泰國選民將有三張選票，兩張投選選區議員和不分區議員，第三張用於全民公投，以決定是否啟動新憲法起草程序。

2026年2月1日，泰國曼谷，圖為選民聚集在投票站登記，以便進行提前投票。（Getty）

泰國選民將在投票日當天，就是否贊成制定新憲法進行公投表決，但在缺乏有效宣傳情況下，選民是否理解公投真正的意義，令人生疑。

西里班認為，選民普遍不理解公投的意義和相關程序，但由於人民黨和為泰黨都在推動民眾參與憲法公投，預計公投將順利通過。

她也說，這項公投僅為修憲開闢途徑，後續可能須要經過二次公投和三四年的修訂期，但大多選民並不清楚這些流程。

「我認為許多選民對現行憲法感到厭倦，希望制定新憲法。但在公投中投票表決，對他們而言存在兩難。這更像是在為啟動新程序開出一張空白支票，卻不知道新憲法是什麼樣子。」

選民最關注經濟與反貪 也希望邊境能恢復安寧

《聯合早報》記者在曼谷和邊境地區對30多名選民進行街訪後發現，他們主要關注三大課題：經濟、反貪和泰柬邊境衝突。

多數受訪選民表示，希望新政府能重振經濟，改善人民的生活，同時設法化解泰柬邊境糾紛，讓和平狀態能長久維持，民眾不再活在種種不確定性當中。

許多選民也坦言，尚未選定心儀的政黨或候選人，但他們仍將希望寄託於選舉，相信手中的一票有助於改變未來。

西里班說，泰國選民主要關注經濟問題，例如生活費、工資偏低、家庭債務上漲等，其他重要課題包括民族主義、邊境糾紛和政府穩定性。

素威差則認為，這次大選聚焦於國家安全和反貪情緒，雖然多數政黨提出了民粹主義政策，例如為泰黨提出搭地鐵只需要20泰銖等計劃，但這些經濟政策反而「不是這次大選最重要的課題」。

2025年12月4日，泰國曼谷，日出時分，水門寺（Wat Paknam Phasi Charoen）的巨型佛像映入眼簾。（Reuters）

泰國經濟正面對重大挑戰。財政部早前下調去年的增速預期至2.2%，低於先前預期的2.4%，也低於2024年的2.5%增幅。財政部預期今年僅取得2.0%增長，是三年來最慢的增速。

萬威七認為，這次選情對保守派較為有利，若由親軍方政權上位，保守派面對的首要挑戰就是解決灰色經濟問題，尤其是一些保守派議員可能與灰色經濟掛鈎。「如果無法解決這一問題，長期來看將削弱選民對保守陣營的信心。」

但他相信，無論這次選舉結果如何，都不會發生政變或出現大規模反政府示威場面。他說，約六年前，年輕人走上街頭抗爭，如今好些還在坐牢，因此相信人們會引以為鑑，不會再做出「自我犧牲」的行為。

提蒂南說，若泰自豪黨贏得最多席位，表明民眾仍傾向於維持現狀。

「這次大選是對泰國社會現狀的重大考驗，是對泰國社會現狀的重大評判——泰國民眾是否認定國家正在停滯衰退，以及民眾是否渴望變革。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

