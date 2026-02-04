冬季奧運2026開幕在即　場館最後階段趕工中　纜車據報趕不及完工

意大利米蘭科爾蒂納冬季奧運（Olympic Winter Games Milano Cortina 2026）2月6日開幕在即，據外媒報道，冰上曲棍球場館仍在最後階段的趕工中，有法國選手稱讚場地冰面質量不錯，另一方面，運送觀眾前往科爾蒂納觀賞高山滑雪比賽的主要纜車將無法趕及完工。



國際奧委會（IOC）表示，儘管冰上曲棍球場館一再延期，在最後一刻才會準備就緒，但米蘭科爾蒂納冬奧仍將不負眾望，成為偉大的冬季運動盛會。

加拿大廣播公司（CBC）2月3日報道，在冰上曲棍球場館內，目前已看不到大型塑膠布和懸掛在天花板上的電線，但仍有工作人員在展開最後階段的收尾工作，因經過晝夜不停的緊張施工，場地需要徹底清潔一番。

有一些選手開始在場內溜冰，法國隊隊長Pierre-Edouard Bellemare認為場地還不錯，「社交網站上有很多影片在說令人恐慌，但說實話，冰面質量相當不錯。」

冬季奧運2026快將開幕，冰上曲棍球場館繼續趕工中，據路透社報道，在場內仍可見有建築材料（Reuters）

路透社報道，根據取得的一份信件顯示，計劃用於運送觀眾前往科爾蒂納觀看女子高山滑雪比賽的纜車將無法及時完工，此促使主辦方將要求當地學校停課，以減輕現場一帶交通系統的壓力。

負責奧運基礎設施建設的機構Simico於1月31日表示，纜車建設工作仍在繼續，最終測試所需的安全檢查計劃將展開。米蘭-科爾蒂納奧組委則拒絕置評。