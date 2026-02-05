日本暴雪35死393傷　自衛隊協助清理積雪　預測本周末再有大雪

日本總務省消防廳表示，截至2月4日（周三），自1月20日以來，極端降雪已在全國造成35人死亡，393人受傷。過去兩星期的極端降雪導致交通癱瘓、房屋倒塌，政府警告，由於北部地區4日氣溫驟升，當地可能發生雪崩。



據《日本時報》報道，自1月下旬以來持續降雪，青森市等北部地區被厚達2米的積雪掩埋，居民出行困難，學校和企業被迫關閉。

惟當地官員表示，4日（周三）氣溫回升，青森市氣溫達到攝氏8度，增加了屋頂掉落的濕重積雪的風險，可能造成人員傷亡。

內閣副官房長官尾崎正直在新聞發布會上表示。「我們呼籲受影響的居民注意安全，警惕降雪和雪崩，」

報道指，許多事故都涉及積雪從房屋掉落並砸傷居民，或居民在清理積雪時從屋頂跌落。

根據當地電視台ATV報道，青森市地面積雪4日降至1.6米以下，但交通仍混亂。

電視畫面顯示，居民沿著被厚厚的雪牆分隔開的狹窄道路行走，這些雪牆的高度是一般人身高度的兩倍。

青森縣青森市的積雪問題嚴重：

據富士電視台報道，在面向日本海的新潟縣，一名男子3日（周二）被發現死於被大雪掩埋的倒塌房屋中；另有一名男子因車庫坍塌而喪生。

防衛省軍兵協助居民清理積雪：

日本政府已部署自衛隊協助清理北部地區的大片積雪。

氣象預報員警告稱，寒冷天氣將於本周末回歸，並為北部城市帶來更多降雪。