美俄烏新一輪三方首日對話結束 烏方官員：會談富有成效
撰文：張涵語
出版：更新：
烏克蘭與俄羅斯官員2月4日在阿布扎比結束由美國斡旋的新一輪會談，烏方首席談判代表稱首日會談「富有成效」。此次為期兩天的三方會談，是在烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指控俄羅斯利用美國支持的能源停火協議囤積彈藥後召開。俄方周二發射了創紀錄數量的彈道導彈襲擊烏克蘭。
路透社報道，烏克蘭安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）在社交平台X上寫道：「會談內容充實且富有成效，重點在於具體步驟和切實可行的解決方案。」
澤連斯基則在視像演說中表示，談判必須促成真正的和平，而非給俄羅斯繼續戰爭的新機會。他強調，烏克蘭的夥伴國必須對俄羅斯施加更大壓力。
澤連斯基說，「此刻必須讓烏克蘭人民感受到，局勢正朝着和平與終結戰爭的方向推進，而非讓俄羅斯利用一切優勢持續發動攻擊。」澤連斯基亦表示，烏克蘭也希望談判能盡快促成新一輪的戰俘交換。
克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則指，克宮不打算就俄美烏三方當天的新一輪會談結果發表任何聲明。外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則指責澤連斯基無意達成和平協議，因為此舉將意味着澤連斯基的政治生涯走向終結。
