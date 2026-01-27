英媒指美國要求烏克蘭割讓頓巴斯給俄羅斯 白宮：完全不實
撰文：洪怡霖
英媒引述消息指，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府已告訴烏克蘭，美國對烏克蘭的安全保證取決於烏方是否同意一項內容可能要求把頓巴斯地區割讓俄羅斯的和平協議。白宮其後告訴英媒，這一消息完全不實。
《金融時報》報道，8名知情人士透露上述消息。報道亦引述消息指，美方還稱，若果烏方同意從東部、目前由烏克蘭掌控制的地區撤軍，美國可能提供更多武器以加強烏克蘭和平時期的軍隊。
報道亦引述一名熟悉美方立場人士稱，華府「並未嘗試強迫烏克蘭做出任何領土讓步」，稱安全保證取決雙方同意達成和平協議。
白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）稱：「這完全不實，美國在和平進程中的唯一角色是促成雙方達成協議。」
凱利又說：「金融時報讓惡意人士匿名散布謊言，破壞和平進程，實在令人遺憾。阿布扎比（Abu Dhabi）週末舉行歷史性三方會談後，和平進程正處於良好狀態。」
