特朗普與習近平通話後發貼稱「私交甚篤」　非常期待中國行

中國國家主席習近平2月4日晚上與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通話後，特朗普在Truth Social發文大談雙方「關係極佳」，並稱自己很期待訪華。



特朗普稱：「我與習近平主席的私人關係非常良好，我們都意識到維持這種良好關係的重要性。我相信，在我未來3年的總統任期內，與習近平主席和中華人民共和國相關的工作將會取得許多正面成果！」

特朗普也表示：「我剛剛與中國國家主席習近平進行一次非常棒的電話交談。這是一通內容深入、時間很長的通話，我們討論諸多重要議題，包括貿易、軍事、我即將於四月進行的中國之行（我非常期待！）、台灣問題、俄烏戰爭、伊朗局勢、中國從美國購買石油和天然氣、中國考慮增購（美國）農產品（包括將本季大豆購買量提高到2000萬噸，他們已承諾下季度購買2500萬噸美國大豆！飛機引擎交付的情況以及其他許多方面，一切都非常積極！」

談及台灣議題？

對於台灣議題，特朗普在貼文中一句便輕輕帶過，但新華社報道的台灣部份稱，「習近平強調，台灣問題是中美關系中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。特朗普表示我重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在我任內保持美中關系良好穩定。」