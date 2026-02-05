習近平何以一天之內先後通話普京特朗普？ 中國正在敵我通吃

北京時間2月4日，一天之內，中國國家主席習近平先後同俄美總統視頻會晤及通話，這是極為少見的安排。習近平是先後同俄美分別溝通了中俄事務和中美事務，還是在美俄之間扮演了某一些角色？為什麼會有這樣的安排？

2月4日是俄美《新削減戰略武器條約》（New START）到期前一天。根據傳媒報道，有克里姆林宮高級別人士稱，普京（Vladimir Putin）向習近平闡明，自己向特朗普（Donald Trump）提議將《New START》延長1年，但尚未得到明確答覆。美國一直呼籲中國加入削減戰略武器談判。中美是否也談及此事？

委內瑞拉、伊朗等迫在眉睫的話題中美俄等大國領導人不可能不觸及。俄羅斯總統助理稱，習近平在通話中表示支持俄羅斯、美國、烏克蘭在阿布扎比舉行的三方安全磋商。特朗普透露他們討論了軍事、俄烏戰爭、伊朗局勢。

人們可想而知是，以中國為中心的大事大國協調正在展開。

央視報道，中國國家主席習近平2026年2月4日下午將在北京人民大會堂同俄羅斯總統普京舉行視像會晤。（電視截圖）

習近平和普京的視頻通話持續了近一個半小時左右，結束後，俄總統助理當即宣布，普京已接受邀請，計劃在今年上半年對中國進行正式訪問。由於2026年11月亞太經合組織（APEC）峰會將在中國深圳舉行，普京2026年可能對中國進行兩次訪問。

2月4日晚上習近平同美國總統特朗普通話，隨後特朗普在Truth Social帖文中披露他和習近平的通話內容，稱討論了自己計劃於4月訪問中國，並「非常期待」這次訪問。根據數月前美國官員對於中美外交互動的劇透，特朗普也會在2026年11月訪華參加APEC。也就是說特朗普2026年也會訪問中國兩次。

在法國、加拿大、英國等領導人陸續訪問中國之後，2026年上半年，美俄領導人將陸續訪華，下半年，美俄領導人有可能再次同時訪華。

從美國盟友到俄羅斯、美國，如此密集的訪華安排，足夠重磅。

而之後，沒有哪個國家會繼續看不見中國，認識到中國的重要性認真評估對中國的態度，必然提上日程。

後續這種能夠觸發的更廣泛對華外交自覺，才是中國人的真正智慧。

2026年2月4日，美國總統特朗普（Donald Trump）與國家主席習近平通話。特朗普事後在網上發文表示，與習近平進行了一次非常好的對話。特朗普指兩人討論貿易、軍事及台灣等議題。特朗普指十分期待今年4月訪華。圖為白宮事後發文談到特朗普與習近平的通話內容。（X@WhiteHouse）

單獨看，這些都是正常的外交事務，並無特殊之處，但集中在同一年的某些時段以一種密集的姿態呈現，其表達出的意味就非比尋常。

既沒有點名中國被重點敵對的時代一去不復返，又展現出一幅輕舟已過萬重的友好圖景：美國和盟友都積極和中國建立合作。中國密友俄羅斯持之以恆圍繞在中國身邊。中國有能夠同時處理好同各方關係的強大能力，這不是一般國家可以辦到的。質變在悄然發生。

中國的戰略部署從來不不是置對方於死地，中國關注的是大局，看重的是勢變，是在帶動局面變化的過程中，引導事情向有利於中國的方向發展。