中美元首通話　特朗普：與習近平談貿易及台灣議題　期待4月訪華

國家主席習近平2月4日晚上與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通話。特朗普事後在網上發文表示，與習近平進行了一次非常好的對話。特朗普指兩人討論貿易、軍事及台灣等議題。特朗普指十分期待今年4月訪華。



特朗普在其社交平台Truth Social發文表示：「我剛剛與中國國家主席習近平進行了一次非常棒的電話交談。這是一通內容深入、時間很長的通話，我們討論了諸多重要議題，包括貿易、軍事、我即將於四月進行的中國之行（我非常期待！）、台灣問題、俄烏戰爭、伊朗局勢、中國從美國購買石油和天然氣、中國考慮增購（美國）農產品（包括將本季大豆購買量提高到2000萬噸，他們已承諾下季度購買2500萬噸美國大豆！飛機引擎交付的情況以及其他許多方面，一切都非常積極！」

特朗普在談到中美關係時指：「我與習近平主席的私人關係非常良好，我們都意識到維持這種良好關係的重要性。我相信，在我未來三年的總統任期內，與習近平主席和中華人民共和國相關的工作將會取得許多正面成果！」