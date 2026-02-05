挪威王儲妃之子出庭作證　坦言生活奢靡但否認強姦

挪威王儲妃之子荷伊比（Marius Borg Hoiby）星期三（2月4日）出庭作證時落淚，承認自己因「渴望獲得認可」而過着奢靡生活，但否認強姦指控。



法新社報道，現年29歲的荷伊比是王儲妃梅特瑪麗特（Mette-Marit）與前夫所生之子。

荷伊比共面臨38項指控，除四項強姦罪外，還包括毆打前女友及一項嚴重毒品犯罪，若罪名成立，最高可判16年監禁。他對於較嚴重指控均表示不認罪。

荷伊比首次向法庭陳述時情緒崩潰。

他在作證時便抨擊媒體，稱自3歲起母親與王儲的關係曝光使他成為公眾焦點後，媒體便持續「騷擾」他。

他坦言：「我主要以母親兒子的身份為人所知，其他的什麼都不是。因此我一生都極度渴求認可。這種渴求最終演變為沉溺於新蓋、毒品和酒精。」

案件調查始於2024年8月，當時荷伊比因涉嫌毆打女友被捕，並承認在酒精和毒品影響下行事。調查隨後揭露多單涉嫌犯罪，包括在受害者熟睡或醉酒時實施強姦，其中部份發生在警方調查啟動之後。

一名聲稱遭到荷伊比強姦的女子同天在庭上作證，講述她2018年12月的一場派對上遭到對方強姦，並懷疑當時她被下藥。

她說，兩人曾有過一次短暫且雙方同意的性接觸，但她中途叫停了。

數年後，警方在他的手機中發現了一段視頻和一些照片，顯示荷伊比在她睡着時強姦她。對此她毫無記憶，並將那段時間形容為「一個巨大的黑洞」。

「我簡直不敢相信。我不敢相信荷伊比會對我做出那樣的事。這是一種背叛，也是一個巨大的衝擊。」

當被問及是否認為自己被下藥時，她回答說：「我是這麼認為的。百分之百。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

