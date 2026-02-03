挪威王室捲醜聞不絕　儲妃長子涉多宗強姦案受審前再持刀恐嚇被捕

挪威王室捲入醜聞的風暴持續不斷。王儲妃梅特瑪麗特（Mette-Marit）的長子荷伊比（Marius Borg Høiby）2月1日晚因涉嫌持刀恐嚇與違反限制令，遭到奧斯陸警方拘捕，將於明日在奧斯陸地方法院提訊。他本來已身負多宗罪，並即將受審。由於最新發生的持刀恐嚇與及違反限制令發生的時機極為敏感，警方為防止他有再犯之虞，已向法院申請將他羈押4星期。



衛報報道，荷伊比原本已面臨38項罪名指控，包括4項強姦罪、對前伴侶實施家庭暴力，以及在多名女性不知情或未經同意的情況下非法偷拍。審判預計於周二在奧斯陸開庭審理，審訊期將達7週。如果罪名成立，荷伊比可能面臨最高10年的監禁。他此前否認了最嚴重的指控，包括性侵相關罪名。

2017年12月24日，挪威奧斯陸，圖為挪威王儲妃兒子荷伊比（左）出席慈善午宴。（Getty）

現年29歲的荷伊比並沒有王室頭銜或任何官方職位，他是梅特瑪麗特於2001年嫁給挪威王儲哈康（Crown Prince Haakon）前與前夫所生的兒子。雖然，他被視為王室家族成員，但他近期捲入的一連串法律案件，已對一向形象親民的挪威王室造成重大打擊，令王室的聲譽蒙羞。

荷伊比被捕也正值挪威王室深陷愛潑斯坦醜聞案期間。上週末，挪威王儲妃瑪麗特（Mette-Marit）被迫回應有關她與富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）關係的爆料。此前，美國司法部於1月30日公布的最新細節顯示，瑪麗特的名字在檔案中出現近千次。

2026年1月28日，挪威王儲哈康（Prince Haakon，右）和王儲妃瑪麗特（Mette-Marit，左）訪問挪威Fredrikstad圖書館。（Getty）

在這些檔案中，瑪麗特稱愛潑斯坦「非常有魅力」、「心地善良」且「非常貼心」，似乎暗示兩人關係密切。瑪麗特在周六發表的聲明中表示，這些文件「顯示出（自己）判斷力欠佳」，她亦補充稱，「我深感後悔曾與愛潑斯坦有過任何接觸。這簡直令人羞愧。」