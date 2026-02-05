愛潑斯坦案│英已故名媛被揭輸送女性：她們願意為此拋夫棄子

美國司法部1月30日公布最新一批淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）文件，包括300萬頁文檔、近20萬份圖片及影片資料，波及不少西方政商名流。其中，有曝光文件顯示，於2018年因心臟病去世的英國前社交名媛Annabelle Neilson，在生前向愛潑斯坦發送多封電郵，透露自己正在組建佳麗群組，暗示她們可以為愛潑斯坦「工作」，甚至「願意為此拋棄家庭」。



Neilson是一名模特兒，經常出入倫敦高級派對，曾是歐洲老牌金融世家羅富齊家族（Rothschild）的家庭成員，也是經濟學家、現任第五代羅富齊男爵Nathaniel Rothschild的前妻，還是已故英國傳奇服裝設計師Alexander McQueen的設計靈感來源。

2015年3月12日，英國倫敦，圖為Annabelle Neilson（左一）出席Alexander McQueen舉辦的時尚晚宴活動。（Getty）

根據美國司法部最新披露的愛潑斯坦文件顯示，Neilson在2010至2012年之間與愛潑斯坦頻繁通過電郵溝通，親暱稱呼愛潑斯坦「親愛的」、「甜心」和「寶貝」，她在一封電郵中寫：「我正在組織一個女孩（girls）群組，希望其中有人能夠具備你所期望的資質」，並表示雖然她們已經錯過了「銷售期限（past their sell-by date）」，但如果她們適合做這份工作，「甚至願意拋棄丈夫與孩子」，還希望大家能在倫敦「玩得盡興」。

2010年2月18日，英國倫敦，圖為Annabelle Neilson （中）與模特兒Kate Moss（左）、名模Naomi Campbell（右）出席薩默塞特宮舉辦的活動。（FFR via Getty）

愛潑斯坦在後續往來電郵中感謝Neilson，並且收到她的回覆：「能為你找到一些你真正需要的東西是真的有趣」，Neilson還感謝愛潑斯坦能成為自己的好朋友。