韓國提議與美軍共同管理朝韓非軍事區

知情人士透露，在朝韓非軍事區管轄權問題成為韓美焦點議題的背景下，韓國國防部已經向美方提出由雙方共同管理的方案。



韓聯社星期四（2月5日）引述消息人士報道，韓國國防部之前已經向美方提議共同討論朝韓非軍事區（DMZ）的管轄權問題，要求將此問題列入美韓聯合國防協商機制（KIDD）和韓美安保會議（SCM）等兩國國防部門協商機制的議題。

報道還說，目前韓方構想的一個方案，是從朝韓軍事分界線向南2公里寬的韓朝非軍事區中，南側鐵絲網以北部份繼續由駐韓美軍司令部管轄，以南部份則由韓國國防部（韓軍）負責管理。韓國防長安圭伯（Ahn Gyu-baek）近期已向駐韓美軍司令兼韓美聯合軍司令布倫森（Xavier Brunson）提出這一構想。

這一方案較當前韓朝非軍事區管理方式的區別在於，此前韓朝非軍事區的管轄權完全歸於駐韓美軍。

2025年11月4日，美國防部長赫格塞斯與韓國國防部長安圭伯在首爾會面。（Getty）

目前，韓國執政黨正推進立法允許韓方以非軍事目的行使韓朝非軍事區的出入審批權。韓國統一部也表態支持這一計劃。

駐韓美軍則表示強烈反對，稱此舉與相關法案和朝鮮戰爭的《停戰協定》相衝突。韓國國防部因此提出「以鐵絲網為界分別管理」的方案，這可被視為是一種折衷方案。

報道稱，美國國防部和駐韓美軍目前還未就韓國提出的新方案明確表態。但如果韓方的構想得以實現，那位於朝韓非軍事區的徒步通道「和平之路」部份路段有望重新對外開放。

此前「和平之路」共有11條路線在2019年4月開放，但其中三條路線位於韓朝非軍事區內的徒步通道從2024年4月起，因安全問題限制公眾參觀。

文章獲《聯合早報》授權轉載

