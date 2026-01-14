金與正︰韓國希望改善朝韓關係的想法是妄想

朝中社1月13日報道，朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正再次就「韓國無人機滲透事件」發表談話，指改善朝韓關係只不過是韓方的「妄想」，並要求韓方就相關事件道歉，採取切實措施防止類似事件再次發生。



圖為2018年4月27日，朝鮮領袖金正恩與妹妹金與正在板門店和平之家，與時任韓國總統文在寅（不在圖中）會面。（Reuters）

韓聯社引述朝中社的報道，金與正在談話中嚴厲批評，韓國統一部對其11日的談話，作出「留有對話與緩和緊張餘地」的評價，稱這種看法「可悲至極」。

她表示，韓方設想的「改善朝韓關係」都是不切實際的妄想。無論韓方執政者到海外四處活動、託人說項，還是當局擺出一副善意姿態，朝韓關係的現實都絕不會因此發生改變。

當天早些時候，韓國統一部回應金與正此前講話時表示，朝方未作進一步表態，意味著其正在觀察韓方的應對，並指出朝之間仍存在緩和緊張、對話溝通的空間。

斥無人機侵入領空挑釁 促韓國道歉

金與正在最新發言中重申，「韓方無人機侵入朝方領空，是侵犯朝鮮國家主權的嚴重挑釁行為」，韓方應承認侵犯朝方主權的事實並道歉，採取措施防止類似事件重演。她警告稱，若類似挑釁行為再次發生，韓方將付出「無法承受的代價」，並強調這並非單純的修辭性威脅或舌戰，而是朝鮮在主權遭到侵犯時將採取實際行動的明確表態。

朝中社10日報道，朝鮮人民軍總參謀部9日發表聲明說，繼2024年10月製造平壤上空無人機入侵事件後，韓國1月4日放飛一架無人機入侵朝鮮領空，再次進行嚴重挑釁。