韓國舞劇《佾舞》被指「撞臉」中國《只此青綠》還獲國際大獎惹議

拿了國際大獎的韓國舞蹈，卻被發現疑似「複製粘貼」中國的《只此青綠》！？



最近，韓國首爾市立舞蹈團，憑藉作品《佾舞》拿下有「現代舞奧斯卡」之稱的貝西獎（

Bessie Awards）——「最佳編舞家獎」。獎盃還沒捂熱，就被眼尖的網民發現，不管是從舞台視覺到動作氣質，都與幾年前爆火的舞劇《只此青綠》，有着驚人的相似感！

韓國獲獎作品《佾舞》被質疑抄襲《只此青綠》▼▼▼

《只此青綠》裏，舞者們身着青綠漸變的層疊長裙，靜立時如遠山疊嶂。被稱為「青綠腰」的標誌性下腰動作，更是把畫中險峰的意境演活了。

它的美，來自於中國北宋的傳世名畫《千里江山圖》。而《佾舞》呢？根據介紹，它本意是想表現韓國的宗廟祭禮樂。

但實際看到的卻是：相似的青綠長裙，相似的髮髻造型，相似的山巒式群舞隊形，以及……高度相似的下腰姿態。除了服裝的綠調略有差異，整體的視覺氛圍和構圖邏輯，讓很多看過《只此青綠》的人直呼「既視感」太強。

一邊是靈感宣稱來自韓國宗廟祭禮樂的新晉獲獎作品，另一邊是根植於宋代名畫《千里江山圖》的國風美學標杆。

在視覺上呈現出如此高的重合度時，那到底是借鑑、借鑑越界，還是抄襲呢？對此，你們怎麼看？

