台灣女在澳洲租屋被驅趕報復房東與室友　「盡情破壞」判6年2個月

一名台灣背包客在澳洲被房東驅逐出合租房屋後，展開一連串報復行為，包括前往房東住宅縱火，並在犯案時用普通話大喊「去死」，被當地媒體與受害者稱為「地獄室友」。



33歲的洪彩微（音譯，Tsai-Wei HUNG）周三（2月4日）於墨爾本的法庭上承認包括縱火、敲詐勒索和危害他人在內4項控罪，被判處最高六年兩個月監禁。法官指，她的行為是「可怕且蓄意策劃的報復」。法官宣判時，洪彩微情緒激動，法庭一度休庭讓她平復。

判決指，洪彩微的「三個月瘋狂行為」始於2024年3月11日被驅逐出克萊德北（Clyde North）住所當天，她向車庫門丟雞蛋，隨後駕車衝向房東及前室友，並撞毀車庫捲門及三部車。此後她多次返回現場破壞，更於三個月後、6月10日回到舊住所放火焚燒前門及兩部汽車，並試圖勒索房東3萬美元（約23萬港元）以停止攻擊行為。

33歲的台灣背包客女子洪彩微（音譯，Tsai-Wei HUNG）2024年3月在澳洲因被房東驅逐出合租房屋後，數月內怒火「積聚並惡化」，實施縱火、勒索、危險駕駛等一連串報復行為，被稱「地獄室友」。（電視截圖）

6月12日淩晨，洪彩微前往房東位於伯威克（Berwick）的住處，於住有包括2名兒童與1名老婦在內7人的住宅前門潑汽油並用火柴點火。火勢最終在混凝土上自行熄滅，未造成傷亡。

洪某目前已服刑一年七個月，需再服刑四年方符合假釋資格。