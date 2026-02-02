澳洲墨爾本2男遭逐出夜店　擲椅洩忿　門外友人遭擊中倒地｜有片

澳洲墨爾本（Melbourne）日前發生「豬隊友」事件，兩名男子遭夜店趕走後，懷疑心懷不忿，其中一人拿起椅子企圖擲向夜店保安，卻「誤中副車」擊中友人。影片曝光後迅速在網上瘋傳，夜店東主更笑言，維多利亞州或需要實施「禁椅令」。



澳洲傳媒7 News 2月1日報道，事發於上周五（1月30日）晚上9時多，兩名男事主在墨爾本一間名為Bar 20的夜店消遣時，懷疑對店內員工惡意相向，結果遭店方下逐客令，保安人員將他們逐出店外。

其中一名事主遭保安推出門外後，與保安道歉和理論，希望可以獲准進入店內。而另一人則企圖拿起店外擋柱作為武器，但之後走到隔鄰的餐廳「借椅子」，並無視店員阻止，將椅子擲向夜店門外。

夜店保安見狀隨即躲在店內，原本在店外求饒的事主卻慘遭「Team kill」— 他被椅子擊中頭部後倒地。逃過一劫的保安見到這個場面後笑不攏嘴，而這位倒霉男子其後恢復知覺，擲椅子的友則則顯得一臉錯愕。

報道曝光後，有關片段在24小時內吸引超過2700萬次點擊。夜店東主Michael Trimble翌日受訪時為保安的行為辯護，指兩名事主在店內行為惡劣及拒絕離開，遭驅逐後仍繼續叫囂，直到發生誤中副車一刻。

事件中沒有人報警或召喚救護車，Trimble開玩笑地表示，椅子是今次事件問題所在，因此當地有需要推出「禁椅令」。