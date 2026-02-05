王毅：中方堅定支持古巴維護國家主權和安全　願提供力所能及幫助

中共中央政治局委員、外交部長王毅2月5日在北京與古巴黨和政府特使、古共中央政治局委員、外交部長羅德里格斯（Bruno Rodríguez Parrilla）會談。



據中國外交部網站消息，王毅指，古巴長期堅持獨立自主，堅定維護國家主權與民族尊嚴，積極探索符合自身國情的社會主義道路，憑藉不畏強權的精神贏得國際社會廣泛尊重。

王毅表示，中古在國際風雲變幻中始終真誠互信、攜手共進。2025年，兩國隆重慶祝建交65周年，明確構建中古命運共同體的方向。當前拉美地區形勢複雜深刻變化，中方堅定支持古巴維護國家主權和安全，堅決反對外部勢力無理干涉，反對剝奪古巴人民的生存權和發展權。

他強調，主持公道、維護正義是中國外交傳統。中方願與古方落實兩國元首共識，繼續提供力所能及的支持和幫助，鞏固發展友好關係，與志同道合國家增進全球南方團結、維護地區和世界和平。

中共中央政治局委員、外交部長王毅2026年2月5日在北京與古巴黨和政府特使、古共中央政治局委員、外交部長羅德里格斯（Bruno Rodríguez Parrilla）舉行會談。（中國外交部網站）

羅德里格斯稱，古中是兄弟同志，感謝中方支持古巴反對外部封鎖制裁、助力其經濟社會發展。古方很榮幸是西半球首個與中國建交、建立雙邊命運共同體的國家，古中兩黨兩國關係已成為大小國家、社會主義國家及中國與拉美國家團結合作的典範。

羅德里格斯還說，古方支持人類命運共同體理念和四大全球倡議，恪守一個中國原則，反對「台獨」，願同中方加強各領域合作，推動古中關係全面深入發展。