伊朗、古巴：特朗普的「狂人理論」有望成功？

入侵委內瑞拉、擄走馬杜羅（Nicolás Maduro）的「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）結束差不多一個月。特朗普（Donald Trump）「遙距管治」委內瑞拉的工作，開展得出奇地順利。

「搖控」委內瑞拉有成

目前，美國透過財政部控制的卡塔爾銀行戶口管理透過美國委托公司出售的委內瑞拉石油收益，已有序流向委內瑞拉。在美國的保護之下，委內瑞拉原油不必再透過黑市出售，市價比其原本的折扣價高30％。國務卿魯比奧（Marco Rubio）稱委內瑞拉已同意每月向美國提交「預算」，再由美國從卡塔爾戶口將石油收益轉交委內瑞拉。

委內瑞拉署理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）雖然不時口中批評美國，但在其實際行動上卻迅速落實美國的要求。

1月29日，委內瑞拉國會通過了石油法律改革，撤銷國營石油公司PdVSA的專營壟斷，不再要求外國企業要同PdVSA合資經營產油項目，容許石油相關合約接受國際仲裁規管，石油稅率從33％下調至15％，石油開採特許權收費費率上限定於30％，並給予能源部門按具體情況降低費率的權力。查韋斯（Hugo Chávez）時代遺留下來的國有化制度正被逐步推翻。

2026年1月29日，委內瑞拉署任總統羅德里格斯於在委內瑞拉加拉加斯參加一場支持改革該國主要石油法以及釋放被罷免的總統馬杜羅及其妻子的集會。（Reuters）

雖然委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）未能以其諾貝爾和平獎獎章換取到特朗普的支持，但羅德里格斯至少在表面上也在推動一定程度的政治開放。根據委內瑞拉協助政治犯的非政府組織Foro Penal的數字，羅德里格斯至今已經釋放了超過300名政治犯，當中包括去年實際勝出總統選舉的岡薩雷斯（Edmundo González）的女婿，以及一眾不同背景的反對派人物。

1月31日，羅德里格斯更提出範圍涵蓋1999年至今的政治犯特赦令，未來將會在國會進行表決。Foro Penal的統計顯示，目前還有超過700名政治犯在囚。

1月29日，在委內瑞拉通過石油改革立法的同一天，美國財政部也公布了企業參與委內瑞拉石油產業的制裁豁免許可，容許美國企業出口、出售、儲存、提煉委內瑞拉石油，與PdVSA進行交易，並容許其他企業進行以物體交換的方式接受付款。

圖為2026年1月15日，特朗普在白宮接過委內瑞拉反對派領袖馬查多擁有的諾貝爾和平獎。（Reuters）

特朗普2月1日更表示他歡迎中國和印度投資和購買委內瑞拉石油。在目前規制下，這必然經過美國作為中介，因此並不影響特朗普政府的「門羅主義」目標，即在委內瑞拉排除中、俄、伊朗等境外勢力。

同樣在2月1日，美國新任命的駐委內瑞拉臨時代辦、資深外交官Laura Dogu也來到首都加拉加斯重啟2019年以來一直停止運作的美國駐委內瑞拉使節團。

儘管我們不知道任期理論上只得3至6個月的羅德里格斯能否持續此刻同美國合作的政策，也難以確定委內瑞拉政府會否透過落實容許反對派參與的公平公正選舉重新確立政府的合法性，但從一個月的時程來看，美委關係的逆轉可算是特朗普「門羅主義」外交轉向的一種臨時勝利。

2月1日，美國駐委內瑞拉大使館的X帳號發布美國駐委內瑞拉臨時代辦Laura Dogu抵達加拉加斯的照片。（X截圖）

這種勝利也同時見證着特朗普「狂人理論」（Madman Theory）的成功－－其極具侵略性的「瘋狂」言論在同樣「瘋狂」的擄走馬杜羅行動中得到印證，在手握絕對武力優勢的「狂人」進一步攻擊的威脅之下，委內瑞拉的馬杜羅舊部豈敢不妥協？特別是，此等妥協確實有助委內瑞拉經濟。大棒和蘿蔔的推力和拉力之下，國家主權確實是可以放下的東西。

同一套「狂人理論」正在轉移到伊朗和古巴之上。

伊朗沒有更好選擇？

在1月的伊朗示威當中，特朗普的口頭軍事威脅最終失敗告終。伊朗人權組織HRANA已統計到的死亡人數高達6,842人。反對派海外媒體Iran International更稱死亡人數超過3.65萬。特朗普鼓勵示威的言論，無疑導致示威者更加踴躍上街、政府更嚴厲使用暴力鎮壓。特朗普雙手可算是沾滿鮮血。

圖為2026年1月26日，伊朗德黑蘭一棟建築物上的反美宣傳。（Majid Asgaripour/WANA via REUTERS ）

但特朗普明顯沒有放過伊朗。1月底，美國從南海調來的林肯號（USS Abraham Lincoln）航空母艦戰鬥群已經抵達中東，當中包括3艘阿利伯克級驅逐艦 （Arleigh Burke-class destroyer），擁有地面打擊能力。區內本來亦有兩艘同級驅逐艦，以及3艘濱海戰鬥艦（LCS）。美軍已將去年6月曾為以色列擊落伊朗無人機的F-15E調往約旦。薩德（THAAD）、愛國者（Patriot）等防空系統也被調到中東防衛各地的美軍基地和資產。

雖然沙特、阿聯酋等國表明不會讓美軍利用其空域和領土去發動對伊朗的攻擊，但美軍顯然正在累積軍力，正如去年8月起在加勒比海部署針對委內瑞拉的行動一樣。

圖為2024年12月20日，美國「林肯號」（USS Abraham Lincoln，CVN-72）航空母艦自中東返抵加州聖地牙哥（San Diego）。（Getty Images）

由於伊朗示威已被血腥鎮壓暫時壓服，特朗普對於伊朗的要求也重新回到核問題上面。

他1月28日警告：「希望伊朗能迅速『返回談判桌』，協商一項公平、公正的協議——不得擁有核武器——一項對所有各方都有利的協議。時間所剩無多，確實至關重要！正如我先前對伊朗所說的，達成協議吧！他們沒有這麼做，於是發生了『午夜鐵鎚行動』，對伊朗造成了重大毀滅。下一次攻擊將會更為嚴重。不要讓這種事情再次發生。」

外界普遍認為特朗普對伊朗的要求有三，一是放棄核計劃，二是放棄彈道導彈計劃，三是放棄支援區內親伊朗武裝組織。不過，特朗普的要求可以隨時改變。正如其委內瑞拉行動迅速由反毒品和控制移民變成「搶石油」、接受美國「管治」一般，特朗普針對伊朗的最終目標只能夠被泛泛解讀為要求伊朗對美國言聽計從。

1月28日，特朗普在Truth Social上警告，如果伊朗不談判放棄核武，下一次攻擊將會更為嚴重。（網站截圖）

年高86歲的伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）2月1日警告美國，如果他們開戰，將會引發「區域戰爭」，明顯是希望美國的區內盟國拉住特朗普。

特朗普本人其後也表明伊朗正同美國「認真討論」。在土耳其、卡塔爾等不同國家都在積極斡旋之下，外交出路依然存在。可是，對於特朗普而言，正如今天的委內瑞拉一般，無論是軍事還是外交，他要的結果就是伊朗的絕對臣服。

伊朗，和委內瑞拉的處境類似，經濟管治嚴重失敗，人民生活困苦。上月示威及其血腥鎮壓更種下了一大部份民眾與政權之間的血海深仇。哈梅內伊的領導引來天怒人怨，就像馬杜羅的管治一般。國內稍微不聽話的改革派被嚴厲壓制，像總統佩澤希齊揚（Masoud Pereshkian）般較為聽話的改革派則失去了民眾信任。革命衛隊（IRGC）的貪腐和對於國家資源的掠奪讓他們比起神權政府或許更不得人心。

2月1日，哈梅內伊在德黑蘭發表講話。（Reuters）

即使沒有特朗普的軍事威脅，伊朗的治理危機已經到了走投無路的境地。委內瑞拉的例子也正在告訴伊朗的統治階層：向特朗普屈服的結果，其實並不是太差，甚至有可能是政治存活下去的一條出路。

古巴：石油斷絕 不得不降？

古巴的狀況，與委內瑞拉和伊朗類似。美國制裁加上國家失治，過去數年已經有五分之一人口外移，其經濟產值比起2018年低近15％。

委內瑞拉近年「自身難保」，古巴的能源命脈早就斷了一半，全國各地經常陷入停電。在特朗普政府擄走馬杜羅之後，委內瑞拉的石油援助中斷，國內石油生產只及需求四成的古巴預計只剩下兩三週的石油儲備。

根據路透社的報道，首都哈瓦那（Havana）如今每日停電8至12小時，原本透過政府配給、以古巴披索出售的每月汽油供應中斷，人民只能用美元購買汽車（按：取得美元卻非易事）。而由於停電嚴重，連電動車也難以充電。同時，披索匯價急跌，首都民眾購買食物必需品也愈來愈困難。

1月28日，一名男子在哈瓦那停電期間，使用手機照明。（Reuters）

相對於委內瑞拉和伊朗，特朗普對於古巴採取的手段不是軍事施壓，而是針對其石油進口依賴的經濟制裁。1月30日，特朗普就簽署了行政命令，以國家緊急狀態為由，威脅向任何向古巴供應石油的國家加徵關稅。

由於委內瑞拉已被「收拾」，另一個依然供應石油給古巴的國家就是墨西哥。不過，在美國施壓之下，墨西哥最後一艘供應石油的油輪在1月9日抵達古巴、送來8.49萬桶石油之後就再沒有送來石油。本年以來古巴的外來石油供應比去年平均數大跌超過九成。

雖然墨西哥依然表示希望透過外交交涉來說服特朗普同意其向古巴繼續轉出石油，不過墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）去年以來一直對特朗普言聽計從，今年《美墨加協議》（USMCA）又須重談，墨西哥「捱義氣」的空間並不大。

作為古巴後裔的魯比奧一直希望透過針對委內瑞拉的行動來策動古巴的政權更替。但特朗普對於古巴的要求並不明確。到了2月1日，特朗普表明美國正在和古巴談判，「我們將會和古巴達成協議」。

2026年1月28日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在華盛頓出席參議院外交關係委員會「美國對委內瑞拉政策」聽證會作證。（Reuters）

如果委內瑞拉模式是可以參考的話，特朗普並不強求政權更替，只要求政權必須對美國言聽計從（按：雖然《華爾街日報》早前曾稱特朗普政府希望在年底前達成古巴政權更替）。跟擁有全國最大石油蘊藏的委內瑞拉不同，古巴對美國的妥協將不會是資源上的，而是國際和國內政治上的。

無論是伊朗，還是古巴，面對像特朗普這樣的「狂人」，特別是在馬杜羅被擄之後，都正在面對更大的屈服壓力。伊朗，當然可以賭特朗普不敢冒上中東大戰的風險向伊朗發動攻擊。古巴，也可以賭特朗普不會為了古巴這個自身難保、不構成對美威脅的國家而向美國最大貿易夥伴之一墨西哥開刀－－特別是，進一步增加墨西哥商品的關稅將會在中期選舉年推高美國物價。

但「狂人理論」之所以有效，正正在於人們傾向相信他們正面對的真是一個不講理性的瘋子。特朗普剛剛才擄走馬杜羅，然後又為吞併格陵蘭的問題無緣無故破壞整個西方盟友圈。有誰敢以性命下注賭特朗普真的不是一個瘋子？