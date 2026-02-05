巴拿馬判長和港口合約違憲　總統：經營權未來將不會授予單一公司

巴拿馬最高法院早前裁定長和於巴拿馬運河附近經營兩個港口的合約違憲，當地政府並把港口交給丹麥馬士基集團（Maersk）子公司暫時接手。巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）2月5日表示，未來不會將長和過往持有的兩個港口的經營權授予單一一間公司。



據路透社報道，巴拿馬最高法院1月29日宣布香港長江和記實業（CK Hutchison）旗下營運的兩個港口的合約違憲無效。

2026年1月30日，巴拿馬巴拿馬城，一輛汽車駛過巴拿馬港口公司 (PPC) 的巴爾博亞港（Balboa Port）行政入口。此前，巴拿馬最高法院宣布香港長江和記實業（CK Hutchison）持有的關鍵港口經營合約無效。（Reuters）

總統穆利諾稱最高法院的裁決是「最終裁決」（definitive），並表示「我不認為事態會升級」。

穆利諾強調：「巴拿馬是一個有尊嚴的國家，絕對不會允許自己受到任何國家的威脅。」

此次爭議源於巴拿馬最高法院1月29日裁定，長和子公司「巴拿馬港口公司」（Panama Ports Company）長期持有的運河兩端港口特許經營權違憲，撤銷其對巴爾博亞港（Balboa）及克里斯托瓦爾港（Cristóbal）的經營權。

2025年1月22日，巴拿馬總統穆利諾（José Raúl Mulino）在瑞士達沃斯（Davos）出席第55屆世界經濟論壇 (World Economic Forum, WEF) 年度會議。（Reuters）

中國國務院港澳事務辦公室周2日曾發表聲明，指責此舉損害法治與國際投資者信心，並稱巴拿馬政府「屈服於某外國政府壓力」。