美俄烏談判結束　促成交換314名戰俘　澤連斯基稱將有下輪談判

俄羅斯和烏克蘭代表團連續兩天在阿聯酋舉行和平談判，雙方同意進行大規模戰俘交換，這是五個月來的首次交換。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，三方已同意在近期內再次舉行會晤。



在美國參與下，俄烏代表團於2月4日和5日在阿聯酋阿布扎比（Abu Dhabi）舉行三方會談，討論如何結束持續近四年的俄烏戰爭。俄烏都說會談進展積極。

圖為2026年2月4日，美國、俄羅斯和烏克蘭代表團在阿聯酋首都阿布扎比會面，就結束俄烏戰事舉行的第二輪三方會談。（Reuters）

俄方團隊由總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）率領，烏方團隊由國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）領導。

美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）說，此次談判「細緻且富有成效」，俄烏同意交換314名戰俘。這是去年10月以來，俄烏之間首次交換戰俘。

「雖然仍有大量工作要做，但這樣的進展說明持續的外交努力正在取得切實成果，並推動結束烏克蘭戰爭的努力。」

俄羅斯國家通訊社報道，俄烏雙方現已各自交出157名戰俘。

2026年2月5日，烏克蘭戰俘在俄烏同意交換戰俘後抵達烏克蘭境內，並在烏克蘭某個秘密地點合影。（Reuters）

烏梅羅夫在首日談判後說，會談「富有意義和成效，重點關注具體步驟和切實可行的解決方案」。

德米特里耶夫則在第二天談判結束後表明，會談取得進展，「正朝着積極方向發展」。他同時批評歐洲國家試圖干擾和平進程。

烏克蘭總統澤連斯基周四說，這次三方談判並不輕鬆，但在美國的支持下，俄烏和平談判將在近期繼續進行。他也說，基輔希望看到俄羅斯加快結束入侵的步伐。

2026年2月3日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在基輔與北約秘書長呂特（Mark Rutte ，不在圖中）會面後舉行聯合記者會。（Reuters）

對烏克蘭來說，放棄俄羅斯未能佔領的領土是不可逾越的紅線。不過最近公布的民調顯示，有40%的受訪烏克蘭民眾表明，願意支持放棄頓巴斯地區（Donbas）以換取安全保障。但大多數烏克蘭人仍反對在領土問題上做出讓步，分析員也認為，放棄頓巴斯可能仍不足以讓俄羅斯放棄戰爭。

本文獲《聯合早報》授權轉載

